Первая регистрация б/у авто — перечень необходимых документов и цены

Импортные подержанные автомобили нужно регистрировать. Фото: joyelawfirm.com

По данным Института исследований авторынка, в феврале 2024 года, несмотря на проблемы с блокировкой границ, доля импорта авто с пробегом выросла до 19,9 тыс. машин (+51,5% к январю). Все эти автомобили нужно зарегистрировать в Украине.

Как получить услугу и сколько нужно заплатить, рассказали в ГСЦ МВД.

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Необходимые документы

Для первой регистрации ввезенного из-за границы авто в сервисный центр МВД необходимо подать:

паспорт гражданина Украины с отметкой о месте регистрации (можно в приложении "Дія") или предоставить вид на жительство;

идентификационный номер налогоплательщика;

нотариально удостоверенная доверенность (если обращается уполномоченное лицо от имени собственника);

документ, подтверждающий правомерность приобретения, получения, ввоза, таможенного оформления транспортного средства (грузо-таможенная декларация, удостоверение на право регистрации, а в случае приобретения автомобиля у торговой организации — договор купли-продажи);

регистрационный или приравненный к ним документ иностранного государства;

документ о соответствии конструкции транспортного средства установленным требованиям безопасности дорожного движения (сертификат соответствия);

заключение об экспертном исследовании транспортного средства.

После регистрации транспортного средства ГСЦ МВД выдает номерной знак и свидетельство регистрации авто в Украине.

Пенсионный сбор

В 2024 году сбор на обязательное государственное пенсионное страхование при первой регистрации легкового транспортного средства зависит от стоимости авто.

Если стоимость автомобиля:

не превышает или равно 499 620 грн — уплачивается 3%;

свыше 499 620 грн, но не превышает или равно 878 120 грн — 4%;

свыше 878 120 грн — 5%.

Ранее мы писали, как украинцам правильно пользоваться водительским удостоверением на территории ЕС. Также сообщалось, что в Украине стали изымать больше фальшивых водительских прав.