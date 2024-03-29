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Регистрация растаможенного авто в Украине в 2024 году — пошаговая инструкция

29 марта 2024 11:20
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Первая регистрация б/у авто — перечень необходимых документов и цены
Импортные подержанные автомобили нужно регистрировать. Фото: joyelawfirm.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

По данным Института исследований авторынка, в феврале 2024 года, несмотря на проблемы с блокировкой границ, доля импорта авто с пробегом выросла до 19,9 тыс. машин (+51,5% к январю). Все эти автомобили нужно зарегистрировать в Украине.

Как получить услугу и сколько нужно заплатить, рассказали в ГСЦ МВД.

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Необходимые документы

Для первой регистрации ввезенного из-за границы авто в сервисный центр МВД необходимо подать:

  • паспорт гражданина Украины с отметкой о месте регистрации (можно в приложении "Дія") или предоставить вид на жительство;
  • идентификационный номер налогоплательщика;
  • нотариально удостоверенная доверенность (если обращается уполномоченное лицо от имени собственника);
  • документ, подтверждающий правомерность приобретения, получения, ввоза, таможенного оформления транспортного средства (грузо-таможенная декларация, удостоверение на право регистрации, а в случае приобретения автомобиля у торговой организации — договор купли-продажи);
  • регистрационный или приравненный к ним документ иностранного государства;
  • документ о соответствии конструкции транспортного средства установленным требованиям безопасности дорожного движения (сертификат соответствия);
  • заключение об экспертном исследовании транспортного средства.

После регистрации транспортного средства ГСЦ МВД выдает номерной знак и свидетельство регистрации авто в Украине.

Пенсионный сбор

В 2024 году сбор на обязательное государственное пенсионное страхование при первой регистрации легкового транспортного средства зависит от стоимости авто.

Если стоимость автомобиля:

  • не превышает или равно 499 620 грн — уплачивается 3%;
  • свыше 499 620 грн, но не превышает или равно 878 120 грн — 4%;
  • свыше 878 120 грн — 5%.

Ранее мы писали, как украинцам правильно пользоваться водительским удостоверением на территории ЕС. Также сообщалось, что в Украине стали изымать больше фальшивых водительских прав.

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