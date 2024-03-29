Первая регистрация б/у авто — перечень необходимых документов и цены

Регистрация растаможенного авто в Украине в 2024 году — пошаговая инструкция
По данным Института исследований авторынка, в феврале 2024 года, несмотря на проблемы с блокировкой границ, доля импорта авто с пробегом выросла до 19,9 тыс. машин (+51,5% к январю). Все эти автомобили нужно зарегистрировать в Украине.
Как получить услугу и сколько нужно заплатить, рассказали в ГСЦ МВД.
Необходимые документы
Для первой регистрации ввезенного из-за границы авто в сервисный центр МВД необходимо подать:
- паспорт гражданина Украины с отметкой о месте регистрации (можно в приложении "Дія") или предоставить вид на жительство;
- идентификационный номер налогоплательщика;
- нотариально удостоверенная доверенность (если обращается уполномоченное лицо от имени собственника);
- документ, подтверждающий правомерность приобретения, получения, ввоза, таможенного оформления транспортного средства (грузо-таможенная декларация, удостоверение на право регистрации, а в случае приобретения автомобиля у торговой организации — договор купли-продажи);
- регистрационный или приравненный к ним документ иностранного государства;
- документ о соответствии конструкции транспортного средства установленным требованиям безопасности дорожного движения (сертификат соответствия);
- заключение об экспертном исследовании транспортного средства.
После регистрации транспортного средства ГСЦ МВД выдает номерной знак и свидетельство регистрации авто в Украине.
Пенсионный сбор
В 2024 году сбор на обязательное государственное пенсионное страхование при первой регистрации легкового транспортного средства зависит от стоимости авто.
Если стоимость автомобиля:
- не превышает или равно 499 620 грн — уплачивается 3%;
- свыше 499 620 грн, но не превышает или равно 878 120 грн — 4%;
- свыше 878 120 грн — 5%.
Ранее мы писали, как украинцам правильно пользоваться водительским удостоверением на территории ЕС. Также сообщалось, что в Украине стали изымать больше фальшивых водительских прав.
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