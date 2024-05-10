Как оформить переоборудование автомобиля в Украине в 2024 году — пошаговая инструкция

Как в 2024 году оформить переоборудование автомобиля и не иметь проблем
Когда у автовладельца возникает личная или коммерческая необходимость переоборудовать автомобиль, например, с грузового в пассажирский, сначала нужно получить вывод о согласовании ГСЦ МВД. Как это сделать быстро.
Об этом сообщил ГСЦ МВД.
Как чаще всего переоборудуют ТС
- изменение конструкции кузова;
- переоборудование грузового в пассажирское транспортное средство;
- замена двигателя;
- переоборудование в специализированное учебное транспортное средство;
- переоборудование на ручное управление.
За 2023 год ГСЦ МВД выдал 6025 выводов на переоборудование транспортных средств, за первый квартал этого года — 1192.
Какие документы подавать
Для получения заключения о согласовании на переоборудование необходимо подать в ГСЦ МВД документы или лично по адресу г. Киев, ул. Лукьяновская, 62 или по почте.
Нужны:
- письменное заявление о согласовании переоборудования транспортного средства, в котором указываются сведения о транспортном средстве, виде переоборудования, а также техническая и другая информация, необходимая для проведения переоборудования;
- платежные документы (платежные поручения, квитанции) с кодом произведенной операции или отметкой банка, отделение почтовой связи или код произведенной операции (реквизиты платежа) о внесении платы в любой форме (представляется оригинал);
- письменное поручение или нотариально заверенную доверенность, подтверждающее полномочия представителя — в поручении четко указываются полномочия по предоставлению или получению документов, оплате стоимости услуги и т.п.
Стоимость услуги составляет 98 грн, бланковой продукции — 35,4 грн.
Рассмотрение поданного заявления длится до 10 рабочих дней. В условиях военного положения срок предоставления услуги может быть продлен.
Какие документы нужны для получения заключения
- Для физического лица — паспорт.
- Для юридического лица — паспорт уполномоченного, доверенность по форме М-2 или на фирменном бланке предприятия.
В случае получения заключения непосредственно руководителем предприятия при себе необходимо иметь печать фирмы, паспорт и заверенную выписку из реестра юридических лиц.
Далее автовладелец производит переоборудование транспортного средства и обращается в сервисный центр МВД для его перерегистрации.
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