Как оформить переоборудование автомобиля в Украине в 2024 году — пошаговая инструкция

Авто переоборудованное в мобильное кафе. Фото: restaurantguru.com

Когда у автовладельца возникает личная или коммерческая необходимость переоборудовать автомобиль, например, с грузового в пассажирский, сначала нужно получить вывод о согласовании ГСЦ МВД. Как это сделать быстро.

Об этом сообщил ГСЦ МВД.

Читайте также:

Как чаще всего переоборудуют ТС

изменение конструкции кузова;

переоборудование грузового в пассажирское транспортное средство;

замена двигателя;

переоборудование в специализированное учебное транспортное средство;

переоборудование на ручное управление.

За 2023 год ГСЦ МВД выдал 6025 выводов на переоборудование транспортных средств, за первый квартал этого года — 1192.

Какие документы подавать

Для получения заключения о согласовании на переоборудование необходимо подать в ГСЦ МВД документы или лично по адресу г. Киев, ул. Лукьяновская, 62 или по почте.

Нужны:

письменное заявление о согласовании переоборудования транспортного средства, в котором указываются сведения о транспортном средстве, виде переоборудования, а также техническая и другая информация, необходимая для проведения переоборудования;

платежные документы (платежные поручения, квитанции) с кодом произведенной операции или отметкой банка, отделение почтовой связи или код произведенной операции (реквизиты платежа) о внесении платы в любой форме (представляется оригинал);

письменное поручение или нотариально заверенную доверенность, подтверждающее полномочия представителя — в поручении четко указываются полномочия по предоставлению или получению документов, оплате стоимости услуги и т.п.

Стоимость услуги составляет 98 грн , бланковой продукции — 35,4 грн .

Рассмотрение поданного заявления длится до 10 рабочих дней. В условиях военного положения срок предоставления услуги может быть продлен.

Какие документы нужны для получения заключения

Для физического лица — паспорт.

Для юридического лица — паспорт уполномоченного, доверенность по форме М-2 или на фирменном бланке предприятия.

В случае получения заключения непосредственно руководителем предприятия при себе необходимо иметь печать фирмы, паспорт и заверенную выписку из реестра юридических лиц.

Далее автовладелец производит переоборудование транспортного средства и обращается в сервисный центр МВД для его перерегистрации.

Ранее мы писали о ценах на самые популярные номерные знаки на авто в Украине. Также сообщалось о возможности онлайн-бронирования автономеров.