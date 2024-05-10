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Как в 2024 году оформить переоборудование автомобиля и не иметь проблем

10 мая 2024 17:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Как оформить переоборудование автомобиля в Украине в 2024 году — пошаговая инструкция
Авто переоборудованное в мобильное кафе. Фото: restaurantguru.com
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Когда у автовладельца возникает личная или коммерческая необходимость переоборудовать автомобиль, например, с грузового в пассажирский, сначала нужно получить вывод о согласовании ГСЦ МВД. Как это сделать быстро.

Об этом сообщил ГСЦ МВД.

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  • изменение конструкции кузова;
  • переоборудование грузового в пассажирское транспортное средство;
  • замена двигателя;
  • переоборудование в специализированное учебное транспортное средство;
  • переоборудование на ручное управление.

За 2023 год ГСЦ МВД выдал 6025 выводов на переоборудование транспортных средств, за первый квартал этого года — 1192.

Какие документы подавать

Для получения заключения о согласовании на переоборудование необходимо подать в ГСЦ МВД документы или лично по адресу г. Киев, ул. Лукьяновская, 62 или по почте.

Нужны:

  • письменное заявление о согласовании переоборудования транспортного средства, в котором указываются сведения о транспортном средстве, виде переоборудования, а также техническая и другая информация, необходимая для проведения переоборудования;
  • платежные документы (платежные поручения, квитанции) с кодом произведенной операции или отметкой банка, отделение почтовой связи или код произведенной операции (реквизиты платежа) о внесении платы в любой форме (представляется оригинал);
  • письменное поручение или нотариально заверенную доверенность, подтверждающее полномочия представителя — в поручении четко указываются полномочия по предоставлению или получению документов, оплате стоимости услуги и т.п.

Стоимость услуги составляет 98 грн, бланковой продукции — 35,4 грн.

Рассмотрение поданного заявления длится до 10 рабочих дней. В условиях военного положения срок предоставления услуги может быть продлен.

Какие документы нужны для получения заключения

  • Для физического лица — паспорт.
  • Для юридического лица — паспорт уполномоченного, доверенность по форме М-2 или на фирменном бланке предприятия.

В случае получения заключения непосредственно руководителем предприятия при себе необходимо иметь печать фирмы, паспорт и заверенную выписку из реестра юридических лиц.

Далее автовладелец производит переоборудование транспортного средства и обращается в сервисный центр МВД для его перерегистрации.

Ранее мы писали о ценах на самые популярные номерные знаки на авто в Украине. Также сообщалось о возможности онлайн-бронирования автономеров.

МВД
госрегистрация
авто
автомобиль
документы

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