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Что такое ТалонБот сервисных центров МВД — как автомобилистам им пользоваться

14 мая 2024 17:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Как пользоваться ТалонБотом сервисных центров МВД — пошаговая инструкция
ТалонБот в Telegram. Фото автора.
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

С января 2024 года в Telegram работает официальный чат-бот Главного сервисного центра МВД для поиска свободных талонов на сдачу практического экзамена для получения водительского удостоверения. В мае функции ТалонБота значительно расширили.

Об этом сообщил ГСЦ МВД.

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Теперь можно следить за имеющимися талонами на услуги сервисных центров МВД:

  • теоретический экзамен;
  • практический экзамен;
  • регистрация транспортного средства;
  • обмен водительского удостоверения/международное водительское удостоверение.

Как пользоваться ТалонБотом

  • Перейдите в ТалонБот.
  • Предоставьте телефонный номер — нажмите кнопку "Поделиться номером телефона".
  • Нажмите кнопку "Начать" и выберите услугу.

Если вы выбрали "Регистрационные действия с транспортными средствами", необходимо определиться с регионом и сервисными центрами, где хотите получить услугу.

При наличии свободного талона система автоматически посылает сообщения каждые 10 минут в Telegram. После получения уведомления о свободном времени на запись необходимо перейти по ссылке в Е-Запись и взять талон на получение услуги.

 

Что такое ТалонБот сервисных центров МВД - как автомобилистам им пользоваться - фото 1
Инфографика ГСЦ МВД

Если выбрать услугу "Практический экзамен", необходимо указать категорию транспортного средства и коробку передач авто, на которой будут проверяться навыки вождения.

Кандидат в водители одновременно может отслеживать имеющиеся талоны в пяти сервисных центрах МВД.

После успешной записи на получение услуги, в чат-боте можно отменить поиск и поступление уведомлений об имеющихся талонах. Это осуществляется в главном меню кнопкой "Мои отслеживания/Остановить бот".

Ранее мы писали, что в Харькове был открыт первый в Украине сервисный центр МВД в укрытии. Также рассказывали, как в 2024 году оформить переоборудование автомобиля и не иметь проблем.

МВД
авто
водительское удостоверение
автомобиль
водители

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