Как пользоваться ТалонБотом сервисных центров МВД — пошаговая инструкция

ТалонБот в Telegram. Фото автора.

С января 2024 года в Telegram работает официальный чат-бот Главного сервисного центра МВД для поиска свободных талонов на сдачу практического экзамена для получения водительского удостоверения. В мае функции ТалонБота значительно расширили.

Об этом сообщил ГСЦ МВД.

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Теперь можно следить за имеющимися талонами на услуги сервисных центров МВД:

теоретический экзамен;

практический экзамен;

регистрация транспортного средства;

обмен водительского удостоверения/международное водительское удостоверение.

Как пользоваться ТалонБотом

Перейдите в ТалонБот.

Предоставьте телефонный номер — нажмите кнопку "Поделиться номером телефона".

Нажмите кнопку "Начать" и выберите услугу.

Если вы выбрали "Регистрационные действия с транспортными средствами", необходимо определиться с регионом и сервисными центрами, где хотите получить услугу.

При наличии свободного талона система автоматически посылает сообщения каждые 10 минут в Telegram. После получения уведомления о свободном времени на запись необходимо перейти по ссылке в Е-Запись и взять талон на получение услуги.

Инфографика ГСЦ МВД

Если выбрать услугу "Практический экзамен", необходимо указать категорию транспортного средства и коробку передач авто, на которой будут проверяться навыки вождения.

Кандидат в водители одновременно может отслеживать имеющиеся талоны в пяти сервисных центрах МВД.

После успешной записи на получение услуги, в чат-боте можно отменить поиск и поступление уведомлений об имеющихся талонах. Это осуществляется в главном меню кнопкой "Мои отслеживания/Остановить бот".

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