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В Украине возобновили популярную услугу для водителей — какую именно

15 мая 2024 01:55
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
В Украине возобновили популярную услугу для водителей — какую именно
Радостный водитель автомобиля. Фото иллюстративное: depositphotos.com
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Украинские водители снова могут заказывать индивидуальные номерные знаки. Некоторое время эта услуга была недоступна из-за ухудшения военной безопасности в местах нахождения производственных мощностей, однако теперь сервисные центры МВД ее возобновили.

Об этом во вторник, 14 мая, сообщили в Главном сервисном центре МВД.

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Что известно об услуге

Заказывать уникальные номерные знаки можно онлайн в кабинете водителя или лично в любом сервисном центре МВД.

"Индивидуальный номерной знак — это приложение к номерному знаку государственной регистрации транспортного средства по индивидуальному заказу владельца. Надпись уникальна и не может повторяться. Номерной знак для легковых автомобилей может содержать от трех до восьми символов – от трех до восьми букв или от трех до семи букв и цифр. А надпись для мотоциклов — от трех до шести символов — от двух до пяти букв и цифр. Индивидуальный номерной знак должен содержать не менее двух букв", — объясняют в МВД.

Получить индивидуальный номерной знак можно двумя способами: самостоятельно или с доставкой на отделение "Новой Почты".

Услуга по изготовлению индивидуальных номерных знаков предоставляется до 40 дней.

Стоимость услуги

  • спецпродукция (номерный знак) для легковых авто — 204 гривны;
  • спецпродукция (номерный знак) для мотоциклов — 92,4 гривны;
  • три символа (минимальный заказ) — 300 гривен;
  • каждый следующий (до восьми символов) — 90 гривен;
  • графический элемент — 500 гривен.

Напомним, с января в Telegram работает официальный чат-бот Главного сервисного центра МВД для поиска свободных талонов на сдачу практического экзамена для получения водительского удостоверения.

Также мы рассказывали, как пересечь лежащего полицейского и во время этого не повредить автомобиль.

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