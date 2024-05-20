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В МВД объяснили, нужен ли теперь военный билет для регистрации автомобиля

20 мая 2024 10:05
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Какие документы для регистрации авто — нужен ли военный билет
Сервисный центр МВД. Фото: volodymyrets.city
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

После вступления в силу нового закона о мобилизации 18 мая, распространились слухи об изменении порядка и правил регистрации авто. Какие документы нужно иметь при себе автовладельцу сейчас.

Об этом сообщил ГСЦ МВД.

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Новый закон о мобилизации не повлиял на работу сервисных центров МВД, продолжающих оказывать услуги в неизменном режиме.

Также при обращении мужчины призывного возраста получают услуги без предъявления военно-учетного документа.

Документы для обмена водительского удостоверения

  • паспорт с отметкой о месте регистрации или ID-карта;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН);
  • имеющееся удостоверение водителя.

Документы для перерегистрации авто физлицами и купли-продажи ТС

  • паспорт с отметкой о месте регистрации или ID-карте;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН);
  • свидетельство о регистрации транспортного средства;
  • доверенность на другое лицо (при необходимости).

Предварительно необходимо записаться онлайн или в терминале, расположенном в помещении сервисного центра МВД.

Также оформление договора купли-продажи доступно онлайн в приложении "Дія", а обмен водительского удостоверения — в Кабинете водителя и в "Дія".

Ранее мы писали, что в Украине открыли Кабинет водителя для бизнеса и возобновили популярную среди автовладельцев услугу.

МВД
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