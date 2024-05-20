Какие документы для регистрации авто — нужен ли военный билет

В МВД объяснили, нужен ли теперь военный билет для регистрации автомобиля
После вступления в силу нового закона о мобилизации 18 мая, распространились слухи об изменении порядка и правил регистрации авто. Какие документы нужно иметь при себе автовладельцу сейчас.
Об этом сообщил ГСЦ МВД.
Новый закон о мобилизации не повлиял на работу сервисных центров МВД, продолжающих оказывать услуги в неизменном режиме.
Также при обращении мужчины призывного возраста получают услуги без предъявления военно-учетного документа.
Документы для обмена водительского удостоверения
- паспорт с отметкой о месте регистрации или ID-карта;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН);
- имеющееся удостоверение водителя.
Документы для перерегистрации авто физлицами и купли-продажи ТС
- паспорт с отметкой о месте регистрации или ID-карте;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (ИНН);
- свидетельство о регистрации транспортного средства;
- доверенность на другое лицо (при необходимости).
Предварительно необходимо записаться онлайн или в терминале, расположенном в помещении сервисного центра МВД.
Также оформление договора купли-продажи доступно онлайн в приложении "Дія", а обмен водительского удостоверения — в Кабинете водителя и в "Дія".
Ранее мы писали, что в Украине открыли Кабинет водителя для бизнеса и возобновили популярную среди автовладельцев услугу.
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