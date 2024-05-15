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В Украине открыли Кабинет водителя для бизнеса — какие возможности получили предприниматели

15 мая 2024 17:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Услуги электронного Кабинета водителя теперь доступны для юрлиц — почему это важно
Электронный кабинет водителя. Фото: brovary.net.ua
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Заработал Кабинет водителя для юридических лиц. Этот инструмент позволит предпринимателям оптимизировать рабочий процесс и сэкономить время.

Об этом сообщил ГСЦ МВД.

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На первый квартал 2024 года в собственности юридических лиц находится около 1 млн 100 тыс. транспортных средств. В прошлом году юрлица совершили более 10 тыс. операций по назначению надлежащего пользователя, физически посещая сервисные центры МВД.

Это относительно небольшое количество операций  в ГСЦ связывают с неудобным механизмом получения услуги. Теперь назначить должного пользователя можно онлайн.

Функции Кабинета водителя для бизнеса

  • Просмотр автопарка компании: система отображает марку, номер автомобиля, страховой полис и должного пользователя.
  • Назначение соответствующего пользователя: система позволяет назначать ответственных лиц каждому транспортному средству.
  • Назначение ответственного за ведение кабинета юридического лица (1 пользователь).
  • Получение информации о статусе заказанных услуг.
  • Регистрация в Кабинете водителя для бизнеса.
  • Доступ к сервису предоставляется через авторизацию под электронной печатью предприятия. После входа в систему владельцы имеют возможность назначить администратора, который будет управлять Кабинетом от имени компании.

Как назначить должного пользователя в Кабинете водителя для бизнеса

  • Ответственное лицо выбирает в Кабинете водителя для бизнеса транспортное средство, заполняет необходимые данные и подписывает заявку.
  • Физическое лицо, назначаемое надлежащим пользователем, согласовывает данные в своем Электронном кабинете водителя.
  • Заявка прорабатывается сервисным центром МВД, после чего в Кабинете водителя для бизнеса обновится статус.

 

В Украине открыли Кабинет водителя для бизнеса - какие возможности получили предприниматели - фото 1
Инфографика: hsc.gov.ua

Ранее мы рассказывали, что такое ТалонБот сервисных центров МВД и как им пользоваться. Также писали о ценах на самые популярные номерные знаки на авто в Украине.

МВД
юрлица
авто
автомобиль
водители
е-кабинет

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