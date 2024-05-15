Услуги электронного Кабинета водителя теперь доступны для юрлиц — почему это важно

Электронный кабинет водителя. Фото: brovary.net.ua

Заработал Кабинет водителя для юридических лиц. Этот инструмент позволит предпринимателям оптимизировать рабочий процесс и сэкономить время.

Об этом сообщил ГСЦ МВД.

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На первый квартал 2024 года в собственности юридических лиц находится около 1 млн 100 тыс. транспортных средств. В прошлом году юрлица совершили более 10 тыс. операций по назначению надлежащего пользователя, физически посещая сервисные центры МВД.

Это относительно небольшое количество операций в ГСЦ связывают с неудобным механизмом получения услуги. Теперь назначить должного пользователя можно онлайн.

Функции Кабинета водителя для бизнеса

Просмотр автопарка компании: система отображает марку, номер автомобиля, страховой полис и должного пользователя.

Назначение соответствующего пользователя: система позволяет назначать ответственных лиц каждому транспортному средству.

Назначение ответственного за ведение кабинета юридического лица (1 пользователь).

Получение информации о статусе заказанных услуг.

Регистрация в Кабинете водителя для бизнеса.

Доступ к сервису предоставляется через авторизацию под электронной печатью предприятия. После входа в систему владельцы имеют возможность назначить администратора, который будет управлять Кабинетом от имени компании.

Как назначить должного пользователя в Кабинете водителя для бизнеса

Ответственное лицо выбирает в Кабинете водителя для бизнеса транспортное средство, заполняет необходимые данные и подписывает заявку.

Физическое лицо, назначаемое надлежащим пользователем, согласовывает данные в своем Электронном кабинете водителя.

Заявка прорабатывается сервисным центром МВД, после чего в Кабинете водителя для бизнеса обновится статус.

Инфографика: hsc.gov.ua

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