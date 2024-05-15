Услуги электронного Кабинета водителя теперь доступны для юрлиц — почему это важно

В Украине открыли Кабинет водителя для бизнеса — какие возможности получили предприниматели
Заработал Кабинет водителя для юридических лиц. Этот инструмент позволит предпринимателям оптимизировать рабочий процесс и сэкономить время.
Об этом сообщил ГСЦ МВД.
На первый квартал 2024 года в собственности юридических лиц находится около 1 млн 100 тыс. транспортных средств. В прошлом году юрлица совершили более 10 тыс. операций по назначению надлежащего пользователя, физически посещая сервисные центры МВД.
Это относительно небольшое количество операций в ГСЦ связывают с неудобным механизмом получения услуги. Теперь назначить должного пользователя можно онлайн.
Функции Кабинета водителя для бизнеса
- Просмотр автопарка компании: система отображает марку, номер автомобиля, страховой полис и должного пользователя.
- Назначение соответствующего пользователя: система позволяет назначать ответственных лиц каждому транспортному средству.
- Назначение ответственного за ведение кабинета юридического лица (1 пользователь).
- Получение информации о статусе заказанных услуг.
- Регистрация в Кабинете водителя для бизнеса.
- Доступ к сервису предоставляется через авторизацию под электронной печатью предприятия. После входа в систему владельцы имеют возможность назначить администратора, который будет управлять Кабинетом от имени компании.
Как назначить должного пользователя в Кабинете водителя для бизнеса
- Ответственное лицо выбирает в Кабинете водителя для бизнеса транспортное средство, заполняет необходимые данные и подписывает заявку.
- Физическое лицо, назначаемое надлежащим пользователем, согласовывает данные в своем Электронном кабинете водителя.
- Заявка прорабатывается сервисным центром МВД, после чего в Кабинете водителя для бизнеса обновится статус.
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