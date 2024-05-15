Послуги електронного Кабінету водія тепер доступні для юросіб — чому це важливо

Електронний кабінет водія. Фото: brovary.net.ua

Запрацював Кабінет водія для юридичних осіб. Цей інструмент дозволить підприємцям оптимізувати робочий процес та зекономити час.

Про це повідомив ГСЦ МВС.

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Станом на перший квартал 2024 року у власності юридичних осіб перебуває близько 1 млн 100 тис. транспортних засобів. Торік юрособи здійснили понад 10 тис. операцій із призначення належного користувача, фізично відвідуючи сервісні центри МВС.

Цю відносно невелику кількість операцій в ГСЦ пов'язують з незручним механізмом отримання послуги. Тепер призначити належного користувача можна онлайн.

Функції Кабінету водія для бізнесу

Перегляд автопарку компанії: система відображає марку, номер автомобіля, страховий поліс та належного користувача.

Призначення належного користувача: система дозволяє призначати відповідальних осіб для кожного транспортного засобу.

Призначення відповідальної особи за ведення кабінету юридичної особи (1 користувач).

Отримання інформації про статус замовлених послуг.

Реєстрація в Кабінеті водія для бізнесу.

Доступ до сервісу забезпечується через авторизацію під електронною печаткою підприємства. Після входу в систему, власники мають можливість призначити адміністратора, який буде керувати Кабінетом від імені компанії.

Як призначити належного користувача в Кабінеті водія для бізнесу

Відповідальна особа обирає у Кабінеті водія для бізнесу транспортний засіб, заповнює необхідні дані та підписує заявку.

Фізична особа, яку призначають належним користувачем, погоджує дані у своєму Електронному кабінеті водія.

Заявка опрацьовується сервісним центром МВС, після чого у Кабінеті водія для бізнесу оновиться статус.

Інфографіка: hsc.gov.ua

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