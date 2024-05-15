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В Україні відкрили Кабінет водія для бізнесу — які можливості отримали підприємці

15 травня 2024 17:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Послуги електронного Кабінету водія тепер доступні для юросіб — чому це важливо
Електронний кабінет водія. Фото: brovary.net.ua
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Запрацював Кабінет водія для юридичних осіб. Цей інструмент дозволить підприємцям оптимізувати робочий процес та зекономити час.

Про це повідомив ГСЦ МВС.

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Станом на перший квартал 2024 року у власності юридичних осіб перебуває близько 1 млн 100 тис. транспортних засобів. Торік юрособи здійснили понад 10 тис. операцій із призначення належного користувача, фізично відвідуючи сервісні центри МВС.

Цю відносно невелику кількість операцій в ГСЦ пов'язують з незручним механізмом отримання послуги. Тепер призначити належного користувача можна онлайн.

Функції Кабінету водія для бізнесу

  • Перегляд автопарку компанії: система відображає марку, номер автомобіля, страховий поліс та належного користувача.
  • Призначення належного користувача: система дозволяє призначати відповідальних осіб для кожного транспортного засобу.
  • Призначення відповідальної особи за ведення кабінету юридичної особи (1 користувач).
  • Отримання інформації про статус замовлених послуг.
  • Реєстрація в Кабінеті водія для бізнесу.
  • Доступ до сервісу забезпечується через авторизацію під електронною печаткою підприємства. Після входу в систему, власники мають можливість призначити адміністратора, який буде керувати Кабінетом від імені компанії.

Як призначити належного користувача в Кабінеті водія для бізнесу

  • Відповідальна особа обирає у Кабінеті водія для бізнесу транспортний засіб, заповнює необхідні дані та підписує заявку.
  • Фізична особа, яку призначають належним користувачем, погоджує дані у своєму Електронному кабінеті водія. 
  • Заявка опрацьовується сервісним центром МВС, після чого у Кабінеті водія для бізнесу оновиться статус.

 

В Україні відкрили Кабінет водія для бізнесу — які можливості отримали підприємці - фото 1
Інфографіка: hsc.gov.ua

Раніше ми розповідали, що таке ТалонБот сервісних центрів МВС та як ним користуватися. Також писали про ціни на найпопулярніші номерні знаки на авто в Україні.

МВС
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автомобіль
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