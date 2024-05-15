Послуги електронного Кабінету водія тепер доступні для юросіб — чому це важливо

В Україні відкрили Кабінет водія для бізнесу — які можливості отримали підприємці
Запрацював Кабінет водія для юридичних осіб. Цей інструмент дозволить підприємцям оптимізувати робочий процес та зекономити час.
Про це повідомив ГСЦ МВС.
Станом на перший квартал 2024 року у власності юридичних осіб перебуває близько 1 млн 100 тис. транспортних засобів. Торік юрособи здійснили понад 10 тис. операцій із призначення належного користувача, фізично відвідуючи сервісні центри МВС.
Цю відносно невелику кількість операцій в ГСЦ пов'язують з незручним механізмом отримання послуги. Тепер призначити належного користувача можна онлайн.
Функції Кабінету водія для бізнесу
- Перегляд автопарку компанії: система відображає марку, номер автомобіля, страховий поліс та належного користувача.
- Призначення належного користувача: система дозволяє призначати відповідальних осіб для кожного транспортного засобу.
- Призначення відповідальної особи за ведення кабінету юридичної особи (1 користувач).
- Отримання інформації про статус замовлених послуг.
- Реєстрація в Кабінеті водія для бізнесу.
- Доступ до сервісу забезпечується через авторизацію під електронною печаткою підприємства. Після входу в систему, власники мають можливість призначити адміністратора, який буде керувати Кабінетом від імені компанії.
Як призначити належного користувача в Кабінеті водія для бізнесу
- Відповідальна особа обирає у Кабінеті водія для бізнесу транспортний засіб, заповнює необхідні дані та підписує заявку.
- Фізична особа, яку призначають належним користувачем, погоджує дані у своєму Електронному кабінеті водія.
- Заявка опрацьовується сервісним центром МВС, після чого у Кабінеті водія для бізнесу оновиться статус.
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