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В компанії Tesla придумали, як взяти з водіїв куплених авто ще по 1000 доларів

17 липня 2024 19:50
Валентин Бандура - Редактор
Tesla збирає з власників вже куплених Model Y по 1 000 доларів — за що
Tesla Model Y. Фото: telegraph.co.uk
Валентин Бандура - Редактор

Tesla пропонує власникам задньопривідних Model Y програмне розблокування Energy Boost, що збільшить запас ходу електромобілів. Коштує послуга не дешево.

Про це повідомив Укравтопром.

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Компанія заявила, що батареї в Model Y більші, ніж рекламувалося, і що розблокування програмного забезпечення додасть 48 або 80 км, залежно від елементів акумулятора. Щоб скористатись цією послугою, власники зазначених електромобілів мають заплатити 1000 або 1600 доларів.

 

В компанії Tesla придумали, як взяти з водіїв куплених авто ще по 1 000 доларів - фото 1
Скриншот: Tesla

Оцінка додаткового запасу ходу заснована на внутрішньому моделюванні та може змінюватись, залежно від віку батареї та манери водіння.

Що таке Model Y

Компактний електричний кросовер Tesla Model Y просунутої модифікації почали відвантажувати клієнтам в США навесні 2020 року. А стандартні моделі надійшли у продаж наступного року. 

У 2023 році Tesla Model Y вперше стала найбільш продаваним автомобілем у світі. Модель змогла випередити Toyota RAV4, увійшовши в історію як перший електромобіль, який досягнув такого успіху.

Також ми писали, що в реальному тесті електромобілі BMW i5, BYD Seal, Mercedes EQE, Polestar 2, Porsche Taycan та Tesla Model 3 не здолали заявленого запасу ходу.

Tesla електрокари програмне забезпечення електромобіль

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