Tesla збирає з власників вже куплених Model Y по 1 000 доларів — за що

В компанії Tesla придумали, як взяти з водіїв куплених авто ще по 1000 доларів
Tesla пропонує власникам задньопривідних Model Y програмне розблокування Energy Boost, що збільшить запас ходу електромобілів. Коштує послуга не дешево.
Про це повідомив Укравтопром.
Кому потрібно доплатити
Компанія заявила, що батареї в Model Y більші, ніж рекламувалося, і що розблокування програмного забезпечення додасть 48 або 80 км, залежно від елементів акумулятора. Щоб скористатись цією послугою, власники зазначених електромобілів мають заплатити 1000 або 1600 доларів.
Оцінка додаткового запасу ходу заснована на внутрішньому моделюванні та може змінюватись, залежно від віку батареї та манери водіння.
Що таке Model Y
Компактний електричний кросовер Tesla Model Y просунутої модифікації почали відвантажувати клієнтам в США навесні 2020 року. А стандартні моделі надійшли у продаж наступного року.
У 2023 році Tesla Model Y вперше стала найбільш продаваним автомобілем у світі. Модель змогла випередити Toyota RAV4, увійшовши в історію як перший електромобіль, який досягнув такого успіху.
Також ми писали, що в реальному тесті електромобілі BMW i5, BYD Seal, Mercedes EQE, Polestar 2, Porsche Taycan та Tesla Model 3 не здолали заявленого запасу ходу.
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