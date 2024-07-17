Tesla собирает с владельцев уже купленных Model Y по 1 000 долларов — за что

Tesla Model Y. Фото: telegraph.co.uk

Tesla предлагает владельцам заднеприводных Model Y программную разблокировку Energy Boost, что увеличит запас хода электромобилей. Стоит услуга не дешево.

Об этом сообщил Укравтопром.

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Кому нужно доплатить

Компания заявила, что батареи у Model Y больше, чем рекламировалось, и что разблокировка программного обеспечения прибавит 48 или 80 км, в зависимости от элементов аккумулятора. Чтобы воспользоваться этой услугой, владельцы указанных электромобилей должны заплатить 1000 или 1600 долларов.

Скриншот: Tesla

Оценка дополнительного запаса хода основана на внутреннем моделировании и может варьироваться, в зависимости от возраста батареи и манеры вождения.

Что такое Model Y

Компактный электрический кроссовер Tesla Model Y продвинутой модификации начал отгружать клиентам в США весной 2020 года. А стандартные модели поступили в продажу в следующем году.

В 2023 году Tesla Model Y впервые стала самым продаваемым автомобилем в мире. Модель смогла опередить Toyota RAV4, войдя в историю как первый электромобиль, достигший такого успеха.

Также мы писали, что в реальном тесте электромобили BMW i5, BYD Seal, Mercedes EQE, Polestar 2, Porsche Taycan и Tesla Model 3 не одолели заявленный запас хода.