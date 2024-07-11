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Tesla предложила функции авто, которые успокоят родителей молодых водителей

11 июля 2024 19:50
Валентин Бандура - Редактор
Илон Маск нацелился на родителей молодых водителей благодаря новой функции Tesla
Tesla Model 3. Фото: yallamotor.com
Валентин Бандура - Редактор

Tesla выпустила очередное беспроводное обновление программного обеспечения для своих электрокаров 2024.26. ПО уже доступно для сотрудников компании и включает в себя новые технологии, которые понравятся родителям молодых водителей.

Об этом сообщил CarBuzz.

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Родительский контроль

Новый режим Chill позволит родителям ограничивать ускорение и устанавливать максимальную скорость на авто своих детей. Это удобная функция, ведь даже базовая Tesla Model 3 разгоняется до 100 км/ч за 5,8 с и развивает максимальную скорость более 200 км/ч — опасные цифры для неопытного водителя.

Также родительский контроль позволяет включить функции предупреждения о лобовом столкновении, автоматическое экстренное торможение и предупреждение об ограничении скорости. Без родительского PIN-кода водитель не сможет изменить настройки, даже если они не нужны.

Неутешительная статистика

По данным Национального управления безопасности дорожного движения США, в 2021 году в авариях погибли 2116 американских водителей в возрасте до 20 лет, более 203 000 получили травмы.

Согласно исследованию компании Autolist 2023 года, в Украине самыми опасными на дорогах считались автомобилисты от 18 до 25 лет. Каждый четвертый из них хотя бы ежегодно попадает в ДТП. А вероятность страхового случая у молодого неопытного водителя приближается к 70%, и ощутимо снижается она не раньше, чем после 10 лет за рулем.

Ранее сообщалось, что продажи Tesla падают второй квартал подряд. При этом акции компании Илона Маска выросли почти на 40%.

Илон Маск Tesla электрокары водители безопасность електромобиль

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