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Tesla запропонувала функції авто, які заспокоять батьків молодих водіїв

11 липня 2024 19:50
Валентин Бандура - Редактор
Ілон Маск націлився на батьків молодих водіїв завдяки новій функції Tesla
Tesla Model 3. Фото: yallamotor.com
Валентин Бандура - Редактор

Tesla випустила чергове бездротове оновлення програмного забезпечення для своїх електрокарів 2024.26. ПЗ вже доступно для співробітників компанії та включає нові технології, які сподобаються батькам молодих водіїв.

Про це повідомив CarBuzz.

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Батьківський контроль

Новий режим Chill дозволить батькам обмежувати прискорення та встановлювати максимальну швидкість на авто своїх дітей. Це зручна функція, адже навіть Tesla Model 3 початкового рівня розганяється до 100 км/год за 5,8 с та розвиває максимальну швидкість понад 200 км/год — небезпечні цифри для недосвідченого водія.

Також батьківський контроль дозволяє увімкнути функції попередження про лобове зіткнення, автоматичне екстрене гальмування та попередження про обмеження швидкості. Без батьківського PIN-коду водій не зможе змінити налаштування, навіть якщо вони не потрібні.

Невтішна статистика

За даними Національного управління безпеки дорожнього руху США, у 2021 році в автопригодах загинули 2116 американських водіїв віком до 20 років, понад 203 000 отримали травми. 

Згідно з дослідженням компанії Autolist 2023 року, в Україні найнебезпечнішими на дорогах вважалися автомобілісти віком від 18 до 25 років. Кожен четвертий з них хоча б щорічно потрапляє у ДТП. А ймовірність страхового випадку у молодого недосвідченого водія наближається до 70%, й відчутно знижується вона щонайменше після 10 років за кермом.

Раніше повідомлялося, що продажі Tesla падають другий квартал поспіль. При цьому акції компанії Ілона Маска зросли на майже 40%.

Ілон Маск Tesla електрокари водії безпека електромобіль

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