Ілон Маск прокоментував жахливу аварію Tesla Model Y в Китаї — що він сказав

Ілон Маск відреагував на жахливу аварію Tesla Model Y, яка перевернулася 7 разів
Днями Ілон Маск відреагував на кадри жахливої аварії за участю Tesla Model Y, відео якої оприлюднили ще в травні. Тоді на перевантаженій дорозі в Китаї електромобіль на високій швидкості перевернувся сім разів поспіль.
Про це повідомив Motor Biscuit.
Відео стало вірусним, адже траєкторія польоту Tesla була справді незвичайною. Крім того, попри жорсткість польоту та приземлення пасажири електрокара отримали лише легкі травми. Один з них навіть користувався смартфоном прямо з розбитої машини.
🚨TESLA FLIPPED 7 TIMES IN CRASH: NO ONE DIED!— Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 25, 2024
Footage of an accident showing a Tesla Model Y flying through the air after a crash at high speeds.
In what looks almost miraculous, no one inside the car was seriously hurt. pic.twitter.com/pk0VdVuYAA
Американський страховий інститут дорожньої безпеки (IIHS) нагородив Tesla Model Y 2024 року позначенням Top Safety Pick+. А електродвигун отримав оцінку "Добре" майже в усіх категоріях.
Аварія обійшлася без людських жертв, але чому Model Y взагалі потрапила в таке скрутне становище? Наразі Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США (NHTSA) знову розслідує автопілот Tesla. Влада сумнівається в тому, наскільки добре електрокар гарантує, що водії приділяють достатньо уваги, щоб уникнути зіткнень.
А коментар Ілона Маска під повідомлення був таким: "Безпека — наша основна мета".
Раніше повідомлялася, що водії Tesla частіше за інших потрапляють в ДТП. Також у 2024 році Tesla скоротила виробництво електромобілів у Китаї.
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