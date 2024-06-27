Ілон Маск прокоментував жахливу аварію Tesla Model Y в Китаї — що він сказав

Tesla Model Y. Фото: electro-motors.top

Днями Ілон Маск відреагував на кадри жахливої аварії за участю Tesla Model Y, відео якої оприлюднили ще в травні. Тоді на перевантаженій дорозі в Китаї електромобіль на високій швидкості перевернувся сім разів поспіль.

Про це повідомив Motor Biscuit.

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Відео стало вірусним, адже траєкторія польоту Tesla була справді незвичайною. Крім того, попри жорсткість польоту та приземлення пасажири електрокара отримали лише легкі травми. Один з них навіть користувався смартфоном прямо з розбитої машини.

🚨TESLA FLIPPED 7 TIMES IN CRASH: NO ONE DIED!



Footage of an accident showing a Tesla Model Y flying through the air after a crash at high speeds.



In what looks almost miraculous, no one inside the car was seriously hurt. pic.twitter.com/pk0VdVuYAA — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 25, 2024

Американський страховий інститут дорожньої безпеки (IIHS) нагородив Tesla Model Y 2024 року позначенням Top Safety Pick+. А електродвигун отримав оцінку "Добре" майже в усіх категоріях.

Аварія обійшлася без людських жертв, але чому Model Y взагалі потрапила в таке скрутне становище? Наразі Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США (NHTSA) знову розслідує автопілот Tesla. Влада сумнівається в тому, наскільки добре електрокар гарантує, що водії приділяють достатньо уваги, щоб уникнути зіткнень.

А коментар Ілона Маска під повідомлення був таким: "Безпека — наша основна мета".





Раніше повідомлялася, що водії Tesla частіше за інших потрапляють в ДТП. Також у 2024 році Tesla скоротила виробництво електромобілів у Китаї.