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Ілон Маск відреагував на жахливу аварію Tesla Model Y, яка перевернулася 7 разів

27 червня 2024 19:45
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура
Ілон Маск прокоментував жахливу аварію Tesla Model Y в Китаї — що він сказав
Tesla Model Y. Фото: electro-motors.top
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура

Днями Ілон Маск відреагував на кадри жахливої аварії за участю Tesla Model Y, відео якої оприлюднили ще в травні. Тоді на перевантаженій дорозі в Китаї електромобіль на високій швидкості перевернувся сім разів поспіль.

Про це повідомив Motor Biscuit.

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Відео стало вірусним, адже траєкторія польоту Tesla була справді незвичайною. Крім того, попри жорсткість польоту та приземлення пасажири електрокара отримали лише легкі травми. Один з них навіть користувався смартфоном прямо з розбитої машини.

 

Американський страховий інститут дорожньої безпеки (IIHS) нагородив Tesla Model Y 2024 року позначенням Top Safety Pick+. А електродвигун отримав оцінку "Добре" майже в усіх категоріях.

Аварія обійшлася без людських жертв, але чому Model Y взагалі потрапила в таке скрутне становище? Наразі Національна адміністрація безпеки дорожнього руху США (NHTSA) знову розслідує автопілот Tesla. Влада сумнівається в тому, наскільки добре електрокар гарантує, що водії приділяють достатньо уваги, щоб уникнути зіткнень.

А коментар Ілона Маска під повідомлення був таким: "Безпека — наша основна мета".


Ілон Маск відреагував на жахливу аварію Tesla Model Y, яка перевернулася 7 разів - фото 1

Раніше повідомлялася, що водії Tesla частіше за інших потрапляють в ДТП. Також у 2024 році Tesla скоротила виробництво електромобілів у Китаї.

ДТП
Китай
Ілон Маск
аварія
Tesla

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