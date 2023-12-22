Tesla подобається водіям, які часто потрапляють в ДТП: дослідження

Водії певних марок автомобілів мають погану репутацію. Фото: s3mag.com

Особливий стиль поведінки на дорозі та манера їзди притаманні власникам певних марок авто. Аналіз статистики в США показав, водії яких машин найбільш відповідальні за аварії, їзду в нетверезому стані та інші інциденти.

Про це йдеться у дослідженні американської бізнес-платформи LendingTree.

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На яких авто їздять найгірші водії

Фото: facebook / Monroeville Dodge Ram

Серед 30 проаналізованих марок автомобілів найгірші водії у Ram Trucks. В США з 14 листопада 2022 року по 14 листопада 2023-го з Ram трапилося 32,9 інциденту на 1000 водіїв (аварії, водіння в нетверезому стані, перевищення швидкості та штрафи). Tesla (31,13) та Subaru (30,09) були єдиними іншими брендами, чиї водії мали показники неприємних пригод вище 30.

Водії яких авто п'ють за кермом

Фото: billjacobsbmw.com

Водії BMW з великим відривом лідирують за кількістю ДТП за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Вони мали 3,13 випадку водіння в нетверезому стані на 1000 водіїв. Це майже вдвічі більше, ніж водії Ram (1,72), наступної в рейтингу марки авто.

Які авто мають найвищий рівень аварійності

Фото: tesla.com

З 14 листопада 2022 року по 14 листопада 2023 року на Tesla скоєно 23,54 аварії на 1000 водіїв. Ram (22,76) та Subaru (20,90) були єдиними іншими брендами, які мали більш як 20 аварій на 1000 водіїв.

Важко визначити, чому певні бренди можуть мати вищий рівень аварійності, ніж інші. Втім, є ознаки того, що певні типи автомобілів приваблюють більш ризикованих водіїв.

Головною причиною ДТП вважається перевищення швидкості, а до рейтингу 10 найшвидших електромобілів, за версією Kelley Blue Book, у 2023 році увійшли чотири моделі Tesla.

Ще однією причиною високої аварійності може бути автопілот Tesla. The Washington Post проаналізував 736 аварій, зокрема 17 смертельних, за участю автопілота Tesla з 2019 року. З'ясувалося, що цей автопілот активувався на непристосованих для цього дорогах.

Раніше ми писали, що Tesla Ілона Маска змушена відкликати 55 тис. електромобілів Model X. Також в ТОП 5 найбільш продаваних електрокарів у США Tesla представлена чотирма моделями.