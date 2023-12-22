Tesla нравится водителям, часто попадающим в ДТП: исследование

У водителей определенных марок автомобилей плохая репутация. Фото: s3mag.com

Особый стиль поведения на дороге и манера езды свойственны владельцам определенных марок авто. Анализ статистики в США показал, водители каких машин наиболее ответственны за аварии, езду в нетрезвом состоянии и другие инциденты.

Об этом говорится в исследовании американской бизнес-платформы LendingTree.

Читайте также:

На каких авто ездят самые плохие водители

Фото: facebook / Monroeville Dodge Ram

Среди 30 проанализированных марок автомобилей самые плохие водители в Ram Trucks. В США с 14 ноября 2022 года по 14 ноября 2023 года с Ram случилось 32,9 инцидента на 1000 водителей (аварии, вождение в нетрезвом состоянии, превышение скорости и штрафы). Tesla (31,13) и Subaru (30,09) были единственными другими брендами, чьи водители имели показатели неприятных приключений свыше 30.

Водители каких авто пьют за рулем

Фото: billjacobsbmw.com

Водители BMW с большим отрывом лидируют по количеству ДТП за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Они имели 3,13 случая вождения в нетрезвом состоянии на 1000 водителей. Это почти вдвое больше, чем водители Ram (1,72), следующей в рейтинге марки авто.

Какие авто имеют самый высокий уровень аварийности

Фото: tesla.com

С 14 ноября 2022 года по 14 ноября 2023 года на Tesla совершено 23,54 аварии на 1000 водителей. Ram (22,76) и Subaru (20,90) являлись единственными другими брендами, которые имели более 20 аварий на 1000 водителей.

Трудно определить, почему некоторые бренды могут иметь более высокий уровень аварийности, чем другие. Впрочем, есть признаки того, что определенные типы автомобилей привлекают более рискованных водителей.

Главной причиной ДТП считается превышение скорости, а в рейтинг 10 самых быстрых электромобилей, по версии Kelley Blue Book, во 2023 году вошли четыре модели Tesla.

Еще одной причиной высокой аварийности может стать автопилот Tesla. The Washington Post проанализировал 736 аварий, в том числе 17 смертельных, с участием автопилота Tesla с 2019 года. Выяснилось, что этот автопилот часто активировался на неприспособленных для этого дорогах.

Ранее мы писали, что Tesla Илона Маска вынуждена отозвать 55 тыс. электромобилей Model X. Также в ТОП 5 самых продаваемых электрокаров в США Tesla представлена четырьмя моделями.