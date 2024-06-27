Илон Маск прокомментировал ужасную аварию Tesla Model Y в Китае — что он сказал

Tesla Model Y. Фото: electro-motors.top

На днях Илон Маск отреагировал на кадры ужасной аварии с участием Tesla Model Y, видео которой обнародовали еще в мае. Тогда на перегруженной дороге в Китае электромобиль на высокой скорости перевернулся семь раз.

Об этом сообщил Motor Biscuit.

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Видео стало вирусным, ведь траектория полета Tesla была поистине необычной. Кроме того, несмотря на жесткость полета и приземления, пассажиры электрокара получили лишь легкие травмы. Один из них даже пользовался смартфоном прямо из разбитой машины.

🚨TESLA FLIPPED 7 TIMES IN CRASH: NO ONE DIED!



Фотаж о accidents showing Tesla Model Y flying through air after crash at high speeds.



В каком положении почти milaculus, не один в автомобиле был серьезно hurt. pic.twitter.com/pk0VdVuYAA — Mario Nawfal (@MarioNawfal) 25 Июнь 2024

Американский страховой институт дорожной безопасности (IIHS) наградил Tesla Model Y 2024 обозначением Top Safety Pick+. А электродвигатель получил оценку "Хорошо" почти во всех категориях.

Авария обошлась без человеческих жертв, но почему Model Y вообще попала в такое затруднительное положение? Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) снова расследует автопилот Tesla. Власти сомневаются в том, насколько хорошо электрокар гарантирует, что водители уделяют достаточно внимания, чтобы избежать столкновений.

А комментарий Илона Маска под сообщение был таким: "Безопасность - наша основная цель".





Ранее сообщалось, что водители Tesla чаще других попадают в ДТП. Также в 2024 году Tesla сократила производство электромобилей в Китае.