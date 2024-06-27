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Илон Маск отреагировал на ужасную аварию Tesla Model Y, перевернувшуюся 7 раз

27 июня 2024 19:45
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура
Илон Маск прокомментировал ужасную аварию Tesla Model Y в Китае — что он сказал
Tesla Model Y. Фото: electro-motors.top
7da903d4-86a3-4dea-95f0-48da3e4e8400 - Валентин Бандура

На днях Илон Маск отреагировал на кадры ужасной аварии с участием Tesla Model Y, видео которой обнародовали еще в мае. Тогда на перегруженной дороге в Китае электромобиль на высокой скорости перевернулся семь раз.

Об этом сообщил Motor Biscuit.

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Видео стало вирусным, ведь траектория полета Tesla была поистине необычной. Кроме того, несмотря на жесткость полета и приземления, пассажиры электрокара получили лишь легкие травмы. Один из них даже пользовался смартфоном прямо из разбитой машины.

 

Американский страховой институт дорожной безопасности (IIHS) наградил Tesla Model Y 2024 обозначением Top Safety Pick+. А электродвигатель получил оценку "Хорошо" почти во всех категориях.

Авария обошлась без человеческих жертв, но почему Model Y вообще попала в такое затруднительное положение? Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) снова расследует автопилот Tesla. Власти сомневаются в том, насколько хорошо электрокар гарантирует, что водители уделяют достаточно внимания, чтобы избежать столкновений.

А комментарий Илона Маска под сообщение был таким: "Безопасность - наша основная цель".


Илон Маск отреагировал на ужасную аварию Tesla Model Y, перевернувшуюся 7 раз - фото 1

Ранее сообщалось, что водители Tesla чаще других попадают в ДТП. Также в 2024 году Tesla сократила производство электромобилей в Китае.

ДТП
Китай
Илон Маск
авария
Tesla

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