Вісім обов'язкових засобів безпеки для водіїв — ЄС затверджує нові правила

Європейські дороги. Фото: carsupermarket.com

Європейський Союз посилює безпеку на дорогах із вступом в силу нових правил. Комплекс заходів GSR2 вимагає встановлення восьми інноваційних засобів безпеки у всіх нових автомобілях.

Про це повідомив L'automobiliste.

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Нові вимоги

Новий європейський стандарт GSR2 вимагає інтеграції восьми передових технологій у нові автомобілі. Ці пристрої спрямовані на те, щоб значно зменшити аварійність на дорогах і врятувати життя.

Активна система підтримки смуги руху.

Пристрій автономного екстреного гальмування.

Контроль втрати уваги або сонливості водія.

Виявлення перешкод при русі заднім ходом.

Система контролю тиску в шинах.

Попередження про перевищення швидкості з читанням знака.

Попередньо обладнаний для іммобілайзера алкотестер.

Реєстратор даних (чорний ящик).

Цілі GSR2

Європейський Союз прагне врятувати 25 000 життів. Ця цифра відповідає щорічній кількості смертей на дорогах Європи. Згідно з даними на квітень 2023 року, 95% цих нещасних випадків пов’язані з людськими помилками. Таким чином, впровадження передових пристроїв безпеки має на меті значно скоротити цю статистику.

Вплив на автомобільну промисловість

Впровадження нових технологій матиме вплив на автовиробників та споживачів. Заводам доведеться адаптувати свої виробничі лінії для інтеграції цього обладнання, що може призвести до збільшення витрат на виробництво. Це збільшення неминуче відобразиться на кінцевій ціні нових автомобілів.

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