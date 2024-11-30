Восемь обязательных средств безопасности для водителей — ЕС утверждает новые правила

Европейские дороги. Фото: carsupermarket.com

Европейский Союз ужесточает безопасность на дорогах с вступлением в силу новых правил. Комплекс мероприятий GSR2 требует установки восьми инновационных средств безопасности во всех новых автомобилях.

Об этом сообщил L'Automobiliste.

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Новые требования

Новый европейский стандарт GSR2 требует интеграции восьми передовых технологий в новые автомобили. Эти устройства направлены на то, чтобы значительно снизить аварийность на дорогах и спасти жизнь.

Активная система поддержания полосы движения.

Устройство автономного экстренного торможения.

Контроль потери внимания или сонливости водителя.

Выявление помех при движении задним ходом.

Система контроля давления в шинах.

Предупреждение о превышении скорости с чтением знака.

Предварительно оборудованный для иммобилайзера алкотестер.

Регистратор данных (черный ящик).

Цели GSR2

Европейский Союз стремится спасти 25 000 жизней. Эта цифра соответствует ежегодному количеству смертей на дорогах Европы. Согласно данным на апрель 2023 года, 95% этих несчастных случаев связано с человеческими ошибками. Таким образом, внедрение передовых устройств безопасности призвано значительно сократить эту статистику.

Воздействие на автомобильную промышленность

Внедрение новых технологий повлияет на автопроизводителей и потребителей. Заводам придется адаптировать свои производственные линии для интеграции оборудования, что может привести к увеличению затрат на производство. Это увеличение неизбежно отразится на конечной цене новых автомобилей.

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