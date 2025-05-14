Де найвищі зарплати в автомобільній промисловості

В автомобільній промисловості якої країни найвищі зарплати
Через імпортні тарифи американського президента Дональда Трампа європейські концерни планують переносити частину виробництва автомобілів на територію США. Але високі мита не єдиний стимул — з’ясувалося, що вартість робочої сили в Америці набагато нижча, ніж у Західній Європі.
Про це написав Cars Coops.
Чому закривають заводи у Німеччині
Дослідження консалтингової компанії Oliver Wyman вперше виявило величезну різницю у вартості робочої сили між Німеччиною та іншими країнами світу. Це пояснює, чому виробництво автомобілів в цій країні скоротилося більш ніж на чверть за останнє десятиліття.
Дослідники, які порівняли 250 автомобільних заводів по всьому світу, виявили, що Німеччина є найдорожчою країною на планеті для виробництва нових автомобілів, причому кожна випущена машина забирає в середньому 3300 доларів на оплату праці (зарплата, пенсійні внески тощо). Перенесення заводів до США скоротить ці витрати більш як удвічі.
Дешева робоча сила
Але навіть виробництво автомобілів в Америці виглядає дорогим порівняно з Китаєм, де вартість робочої сили на один автомобіль становить лише 585 доларів. А у деяких випадках випуск автомобіля в Німеччині коштує на 7800 доларів більше, ніж в КНР.
Коли не тарифи, а витрати на робочу силу стануть головною проблемою, то для нового виробництва існують навіть кращі варіанти, ніж Китай. Зокрема у Мексиці вартість робочої сили на один автомобіль становить 305 доларів, а у Румунії — лише 273 долари. Але максимальну віддачу від вкладених коштів у автомобільного будівництва пропонує Марокко, де цей показник становить неймовірні 106 доларів.
Середня вартість робочої сили на один автомобіль
- Німеччина — 3307 доларів
- Велика Британія — 2333 долари
- Італія — 2067 доларів
- Франція — 1569 доларів
- США — 1341 долар
- Канада — 968 доларів
- Іспанія — 955 доларів
- Словаччина — 830 доларів
- Південна Корея — 789 доларів
- Японія — 769 доларів
- Чеська Республіка — 691 долар
- Польща — 663 долари
- Китай — 597 доларів
- Туреччина — 414 доларів
- Мексика — 305 доларів
- Румунія — 273 долари
- Марокко — 106 доларів
Раніше ми писали, чому не роблять автомобілі з неіржавної сталі. Також повідомлялося, скільки продано нових легкових авто, зроблених в Україні.
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