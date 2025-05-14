Де найвищі зарплати в автомобільній промисловості

Виробництво автомобілів. Фото: Volkswagen

Через імпортні тарифи американського президента Дональда Трампа європейські концерни планують переносити частину виробництва автомобілів на територію США. Але високі мита не єдиний стимул — з’ясувалося, що вартість робочої сили в Америці набагато нижча, ніж у Західній Європі.

Про це написав Cars Coops.

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Дослідження консалтингової компанії Oliver Wyman вперше виявило величезну різницю у вартості робочої сили між Німеччиною та іншими країнами світу. Це пояснює, чому виробництво автомобілів в цій країні скоротилося більш ніж на чверть за останнє десятиліття.

Дослідники, які порівняли 250 автомобільних заводів по всьому світу, виявили, що Німеччина є найдорожчою країною на планеті для виробництва нових автомобілів, причому кожна випущена машина забирає в середньому 3300 доларів на оплату праці (зарплата, пенсійні внески тощо). Перенесення заводів до США скоротить ці витрати більш як удвічі.

Дешева робоча сила

Але навіть виробництво автомобілів в Америці виглядає дорогим порівняно з Китаєм, де вартість робочої сили на один автомобіль становить лише 585 доларів. А у деяких випадках випуск автомобіля в Німеччині коштує на 7800 доларів більше, ніж в КНР.

Коли не тарифи, а витрати на робочу силу стануть головною проблемою, то для нового виробництва існують навіть кращі варіанти, ніж Китай. Зокрема у Мексиці вартість робочої сили на один автомобіль становить 305 доларів, а у Румунії — лише 273 долари. Але максимальну віддачу від вкладених коштів у автомобільного будівництва пропонує Марокко, де цей показник становить неймовірні 106 доларів.

Середня вартість робочої сили на один автомобіль

Німеччина — 3307 доларів Велика Британія — 2333 долари Італія — 2067 доларів Франція — 1569 доларів США — 1341 долар Канада — 968 доларів Іспанія — 955 доларів Словаччина — 830 доларів Південна Корея — 789 доларів Японія — 769 доларів Чеська Республіка — 691 долар Польща — 663 долари Китай — 597 доларів Туреччина — 414 доларів Мексика — 305 доларів Румунія — 273 долари Марокко — 106 доларів

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