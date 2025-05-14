Где самые высокие зарплаты в автомобильной промышленности

Производство автомобилей. Фото: Volkswagen

Из-за импортных тарифов американского президента Дональда Трампа европейские концерны планируют переносить часть производства автомобилей на территорию США. Но высокие пошлины не единственный стимул — выяснилось, что стоимость рабочей силы в Америке намного ниже, чем в Западной Европе.

Об этом написал Cars Coops.

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Исследование консалтинговой компании Oliver Wyman впервые выявило огромную разницу в стоимости рабочей силы между Германией и другими странами мира. Это объясняет, почему производство автомобилей в этой стране сократилось более чем на четверть за последнее десятилетие.

Исследователи, которые сравнили 250 автомобильных заводов по всему миру, обнаружили, что Германия является самой дорогой страной на планете для производства новых автомобилей, причем каждая выпущенная машина забирает в среднем 3300 долларов на оплату труда (зарплата, пенсионные взносы и т.д.). Перенос заводов в США сократит эти расходы более чем вдвое.

Дешевая рабочая сила

Но даже производство автомобилей в Америке выглядит дорогим по сравнению с Китаем, где стоимость рабочей силы на один автомобиль составляет всего 585 долларов. А в некоторых случаях выпуск автомобиля в Германии стоит на 7800 долларов больше, чем в КНР.

Когда не тарифы, а расходы на рабочую силу станут главной проблемой, то для нового производства существуют даже лучшие варианты, чем Китай. В частности в Мексике стоимость рабочей силы на один автомобиль составляет 305 долларов, а в Румынии — всего 273 доллара. Но максимальную отдачу от вложенных средств в автомобильного строительства предлагает Марокко, где этот показатель составляет невероятные 106 долларов.

Средняя стоимость рабочей силы на один автомобиль

Германия — 3307 долларов Великобритания — 2333 доллара Италия — 2067 долларов Франция — 1569 долларов США — 1341 доллар Канада — 968 долларов Испания — 955 долларов Словакия — 830 долларов Южная Корея — 789 долларов Япония — 769 долларов Чешская Республика — 691 доллар Польша — 663 доллара Китай — 597 долларов Турция — 414 долларов Мексика — 305 долларов Румыния — 273 доллара Марокко — 106 долларов

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