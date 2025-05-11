Автомобили из нержавеющей стали: почему их не производят

Почему не делают автомобили из нержавеющей стали
Автомобиль из нержавеющей стали из-за отсутствия коррозии имел бы фактически вечный кузов, что не выгодно корпорациям. Но таких машин не производят не по маркетинговым соображениям, все гораздо сложнее.
Об этом написал Dexpens.
Производственные проблемы
По сравнению с автомобильной сталью, гораздо больше усилий требуется для того, чтобы согнуть лист из нержавейки. При этом изделие должно иметь аккуратную форму, а с учетом большого количества выгонов на кузове, с нержавейкой такой номер почти невозможен.
В свое время Илон Маск объяснил, почему Tesla Cybertruck имеет такой неуклюжий грубый геометрический дизайн. "Вы не можете штамповать сверхтвердую сталь 30Х, потому что она ломает штамповочный пресс", — отметил он. Свойствами материала также объясняется и высокая цена Cybertruck, и отсутствие на нем краски.
Если хоть немного отклониться от специально разработанной технологии сварки, такая сталь потеряет антикоррозийные свойства и будет испорчена. Чтобы избежать ошибок, для производства авто из нержавейки придется закупать очень дорогое оборудование. Это экономически невыгодно как автопроизводителю, так и покупателям.
Неоценимое сырье
Основным элементом в составе нержавеющей стали является хром, которого на планете мало, и он стоит дорого. Поэтому, если из нержавейки делать машины, то с такими ценами автомобили не будут пользоваться спросом.
За один год в мире добывают около 2 000 000 т хрома — этого хватит на 10 000 000 автомобилей. Примерно столько автомобилей продает в год только одна Toyota Group. Мир просто неспособен обеспечить всех автопроизводителей хромом.
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