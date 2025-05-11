Автомобили из нержавеющей стали: почему их не производят

Коллекционные авто из нержавейки. Фото: carscoops.com

Автомобиль из нержавеющей стали из-за отсутствия коррозии имел бы фактически вечный кузов, что не выгодно корпорациям. Но таких машин не производят не по маркетинговым соображениям, все гораздо сложнее.

Об этом написал Dexpens.

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Производственные проблемы

По сравнению с автомобильной сталью, гораздо больше усилий требуется для того, чтобы согнуть лист из нержавейки. При этом изделие должно иметь аккуратную форму, а с учетом большого количества выгонов на кузове, с нержавейкой такой номер почти невозможен.

В свое время Илон Маск объяснил, почему Tesla Cybertruck имеет такой неуклюжий грубый геометрический дизайн. "Вы не можете штамповать сверхтвердую сталь 30Х, потому что она ломает штамповочный пресс", — отметил он. Свойствами материала также объясняется и высокая цена Cybertruck, и отсутствие на нем краски.

Если хоть немного отклониться от специально разработанной технологии сварки, такая сталь потеряет антикоррозийные свойства и будет испорчена. Чтобы избежать ошибок, для производства авто из нержавейки придется закупать очень дорогое оборудование. Это экономически невыгодно как автопроизводителю, так и покупателям.

Неоценимое сырье

Основным элементом в составе нержавеющей стали является хром, которого на планете мало, и он стоит дорого. Поэтому, если из нержавейки делать машины, то с такими ценами автомобили не будут пользоваться спросом.

За один год в мире добывают около 2 000 000 т хрома — этого хватит на 10 000 000 автомобилей. Примерно столько автомобилей продает в год только одна Toyota Group. Мир просто неспособен обеспечить всех автопроизводителей хромом.

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