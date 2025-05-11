Автомобілі з неіржавної сталі: чому їх не виробляють

Колекційні авто з нержавійки. Фото: carscoops.com

Автомобіль з неіржавної сталі через відсутність корозії мав би фактично вічний кузов, що не вигідно корпораціям. Але таких машин не виробляють не з маркетингових міркувань, все набагато складніше.

Про це написав Dexpens.

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Виробничі проблеми

У порівнянні з автомобільною сталлю, набагато більше зусиль потрібно для того, щоб зігнути лист з нержавійки. При цьому виріб повинен мати акуратну форму, а з урахуванням великої кількості вигонів на кузові, з нержавійкою такий номер майже неможливий.

Свого часу Ілон Маск пояснив, чому Tesla Cybertruck має такий незграбний грубий геометричний дизайн. "Ви не можете штампувати надтверду сталь 30Х, тому що вона ламає штампувальний прес", — зазначив він. Властивостями матеріалу також пояснюється й висока ціна Cybertruck, й відсутність на ньому фарби.

Якщо хоч трохи відхилитися від спеціально розробленої технології зварювання, така сталь втратить антикорозійні властивості й буде зіпсована. Щоб уникнути помилок, для виробництва авто з нержавійки доведеться закуповувати дуже дороге устаткування. Це економічно невигідно як автовиробнику, так й покупцям.

Неоціненна сировина

Основним елементом у складі нержавійної сталі є хром, якого на планеті мало, й він коштує дорого. Тому, якщо з нержавійки робити машини, то з такими цінами автомобілі не матимуть попит.

За один рік у світі видобувають близько 2 000 000 т хрому — цього вистачить на 10 000 000 автомобілів. Приблизно стільки ж автомобілів продає на рік лише одна Toyota Group. Світ просто нездатний забезпечити усіх автовиробників хромом.

Раніше ми представляли рейтинг найбільш та найменш іржавих автомобілів. Також писали, як газована вода рятує двигун від іржі.