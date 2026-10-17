Слабкі місця кросовера Hyundai Tucson з пробігом

Hyundai Tucson 2024 року. Фото: netcarshow.com

Компактний кросовер Hyundai Tucson вважається одним з найнадійніших автомобілів у своєму класі на вторинному ринку. Моделі різних років випуску здатні легко долати понад 320 000 км пробігу за умови своєчасного обслуговування. Проте перед купівлею вживаного авто варто знати про схильність окремих версій до підвищеної витрати оливи та збоїв у роботі кліматичної системи. Також деякі модифікації мають суттєві зауваження до надійності силових агрегатів і трансмісій.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Jalopnik.

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Проблеми трансмісії

Найбільше нарікань у власників викликають автоматичні та роботизовані коробки передач залежно від року випуску кросовера. Моделі 2010–2015 років з 6-ступеневим автоматом часто засмучують ривками під час перемикання, затримками відповіді та ризиком раптової втрати тяги. В окремих випадках коробка переходить в аварійний режим і блокується на одній передачі.

Версії 2016–2018 років випуску з 1,6-літровим турбомотором на 175 к.с. та 7-ступеневим роботом з двома зчепленнями мають ще більше претензій. Водії скаржаться на затримки під час натискання педалі газу, сіпання при старті з місця та відмову вмикати потрібний ступінь. Виправлення таких неполадок вимагає суттєвих фінансових витрат.

Недоліки двигунів

Найбільш ризикованими вважаються екземпляри 2012 року випуску з бензиновим мотором серії Theta II. Виробничий дефект шатунних підшипників у цих силових агрегатах призводить до клину двигуна або навіть до його займання.

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Четверте покоління кросовера з 2,5-літровим мотором Smartstream, яке випускається з 2020 року, виявилося значно надійнішим, хоча інколи потерпає від підвищеного апетиту до оливи та протікання паливних форсунок.

Утримувати такий кросовер залишається вигідним, адже середні витрати на сервіс нижчі за середні показники у класі. За даними CarEdge, протягом перших десяти років експлуатації планове обслуговування та поточний ремонт вимагають близько 8560 доларів.

Раніше Новини.LIVE писали про усі покоління кросовера Subaru Forester від гіршого до найкращого. Деякі моделі засмучують власників проблемами з двигуном, коробкою передач та підвіскою.

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