Альтернативи Hyundai Tucson: три кросовери з потужнішими моторами

Hyundai Tucson 2026 року. Фото: carexpert.co.nz

Південнокорейський кросовер залишається популярним вибором завдяки різноманіттю силових агрегатів і сучасному оснащенню. Базовий атмосферний мотор об'ємом 2,5 л видає 187 к.с., а гібриди пропонують від 231 до 268 к.с. Проте для водіїв з більш активним стилем водіння сучасні сімейні автомобілі від брендів-конкурентів можуть запропонувати значно кращу динаміку. На ринку є щонайменше три прямі альтернативи, які переважають цю модель за кількістю кінських сил у подібному ціновому сегменті.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Jalopnik.

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Бензинові конкуренти

Німецький Volkswagen Tiguan пропонує покупцям відразу два турбовані мотори. Базовий 2-літровий варіант видає 201 к.с., що вже більше за стандартний показник корейської машини. Для охочих отримати максимум розроблена версія SEL R-Line Turbo, де 2-літровий турбомотор розвиває 268 к.с. Двигун працює разом і надійним автоматом і дозволяє впевнено почуватися при обгонах.

Японський Mazda CX-50 у базовому виконанні має аналогічні 187 к.с., але пропонує потужніший модифікований варіант. Опціональний 2-літровий турбомотор видає 256 к.с. і працює з класичним 6-ступеневим автоматом та повним приводом. Автомобіль відрізняється гарною керованістю та високим рівнем комфорту під час довгих поїздок.

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Гібридні суперники

Справжнім лідером за віддачею серед гібридів виступає оновлений кросовер Toyota RAV4. Повнопривідна гібридна версія з 2,5-літровим мотором і трьома електродвигунами розвиває 236 к.с. Це переважає показник стандартного гібридного корейського авто. Машина демонструє чудову економічність і високу надійність вузлів.

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Ще переконливіші показники дає плагін-гібрид. Ця модифікація видає 324 к.с., суттєво випереджаючи плагін-гібридний корейський варіант з його 268 к.с. Мінімальна переплата за таку версію повністю компенсується запасом потужності та відмінною динамікою розгону.

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Раніше Новини.LIVE писали про найкращі вживані Hyundai Tucson. Фахівцями Consumer Reports, J.D. Power та US News деякі модельні роки автомобіля визнані винятковими.

Також читайте, який гібридний кросовер змусить забути про Toyota RAV4. Японський автовиробник створив внутрішнього конкурента для свого головного бестселера, пропонуючи покупцям зручніший міський формат.