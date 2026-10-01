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Главная Авто Три более мощные альтернативы кроссоверу Hyundai Tucson

Три более мощные альтернативы кроссоверу Hyundai Tucson

Ua ru
1 октября 2026 07:35
Альтернативы Hyundai Tucson: три кроссовера с более мощными моторами
Hyundai Tucson 2026 года. Фото: carexpert.co.nz

Южнокорейский кроссовер по-прежнему пользуется популярностью благодаря разнообразию силовых агрегатов и современной комплектации. Базовый атмосферный двигатель объемом 2,5 л развивает 187 л.с., а гибриды предлагают мощность от 231 до 268 л.с. Однако для водителей с более активным стилем вождения современные семейные автомобили от конкурирующих брендов могут предложить значительно лучшую динамику. На рынке есть как минимум три прямые альтернативы, которые превосходят эту модель по мощности в аналогичном ценовом сегменте.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Jalopnik.

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Бензиновые конкуренты

Немецкий Volkswagen Tiguan предлагает покупателям сразу два турбодвигателя. Базовый 2-литровый вариант развивает 201 л.с., что уже превышает стандартный показатель корейской машины. Для тех, кто хочет получить максимум, разработана версия SEL R-Line Turbo, где 2-литровый турбодвигатель развивает 268 л.с. Двигатель работает в паре с надежным автоматом и позволяет чувствовать себя уверенно при обгонах.

Японская Mazda CX-50 в базовой комплектации имеет аналогичные 187 л.с., но предлагает более мощный модифицированный вариант. Опциональный 2-литровый турбодвигатель развивает 256 л.с. и работает в паре с классической 6-ступенчатой коробкой-автоматом и полным приводом. Автомобиль отличается хорошей управляемостью и высоким уровнем комфорта во время длительных поездок.

Гибридные конкуренты

Настоящим лидером по мощности среди гибридов является обновленный кроссовер Toyota RAV4. Полноприводная гибридная версия с 2,5-литровым двигателем и тремя электродвигателями развивает 236 л.с. Это превосходит показатель стандартного гибридного корейского автомобиля. Автомобиль демонстрирует превосходную экономичность и высокую надежность узлов.

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Еще более впечатляющие показатели демонстрирует плагин-гибрид. Эта модификация развивает 324 л.с., существенно опережая корейский плагин-гибридный вариант с его 268 л.с. Минимальная переплата за такую версию полностью компенсируется запасом мощности и отличной динамикой разгона.

Ранее Новини.LIVE писали о лучших подержанных Hyundai Tucson. Специалистами Consumer Reports, J.D. Power и US News некоторые модельные годы автомобиля признаны исключительными.

Также читайте, какой гибридный кроссовер заставит забыть о Toyota RAV4. Японский автопроизводитель создал внутреннего конкурента для своего главного бестселлера, предлагая покупателям более удобный городской формат.

авто автомобиль Volkswagen гибрид Toyota кроссовер Mazda Hyundai
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба

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