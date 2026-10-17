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Главная Авто Все слабые места популярных кроссоверов Hyundai Tucson с пробегом

Все слабые места популярных кроссоверов Hyundai Tucson с пробегом

Ua ru
17 октября 2026 15:45
Слабые стороны кроссовера Hyundai Tucson с пробегом
Hyundai Tucson 2024 года. Фото: netcarshow.com

Компактный кроссовер Hyundai Tucson считается одним из самых надежных автомобилей в своем классе на вторичном рынке. Модели разных годов выпуска способны легко преодолевать более 320 000 км пробега при условии своевременного технического обслуживания. Однако перед покупкой подержанного экземпляра стоит знать о склонности отдельных версий к повышенному расходу масла и сбоям в работе климатической системы. Также у некоторых модификаций есть существенные замечания по поводу надежности силовых агрегатов и трансмиссий.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Jalopnik.

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Проблемы с трансмиссией

Наибольшее количество жалоб у владельцев вызывают автоматические и роботизированные коробки передач в зависимости от года выпуска кроссовера. Модели 2010–2015 годов с 6-ступенчатым автоматом часто расстраивают рывками при переключении, задержками отклика и риском внезапной потери тяги. В отдельных случаях коробка переходит в аварийный режим и блокируется на одной передаче.

Версии 2016–2018 годов выпуска с 1,6-литровым турбомотором мощностью 175 л.с. и 7-ступенчатой коробкой с двумя сцеплениями вызывают еще больше нареканий. Водители жалуются на задержки при нажатии на педаль газа, рывки при старте с места и отказ включать нужную передачу. Устранение таких неполадок требует существенных финансовых затрат.

Недостатки двигателей

Наиболее рискованными считаются экземпляры 2012 года выпуска с бензиновым двигателем серии Theta II. Производственный дефект шатунных подшипников в этих силовых агрегатах приводит к заклиниванию двигателя или даже к его возгоранию.

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Четвертое поколение кроссовера с 2,5-литровым двигателем Smartstream, выпускаемое с 2020 года, оказалось значительно более надежным, хотя иногда страдает от повышенного расхода масла и протечек топливных форсунок.

Содержание такого кроссовера остается выгодным, ведь расходы на обслуживание ниже средних показателей в классе. По данным CarEdge, в течение первых десяти лет эксплуатации плановое обслуживание и текущий ремонт обходятся примерно в 8560 долларов.

Ранее Новини.LIVE писали обо всех поколениях кроссовера Subaru Forester от худшего к лучшему. Некоторые модели огорчают владельцев проблемами с двигателем, коробкой передач и подвеской.

Также читайте, как выбрать подержанную Toyota RAV4 Hybrid, чтобы не было проблем. Тщательная диагностика поможет избежать скрытых дефектов и существенных финансовых затрат.

авто автомобиль подержанные авто кроссовер Hyundai
Сергей Якуба - Редактор
Автор:
Сергей Якуба

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