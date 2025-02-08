Популярні автомобілі, які зникнути з ринку до 2026 року

Улюблені автомобілі, які не доживуть до 2026 року
Виробники постійно припиняють випуск автомобілів через повільні продажі, старість або плани замінити їх абсолютно новими моделями. У 2025 році понад 30 машин зійшли з дистанції, у 2026-му нас покинуть майже 20 авто.
Про це написав Motor1.
- Audi A4
Компанія планує відродити назву A4 з електричною силовою установкою у найближчому майбутньому.
- BMW X4
За десять років покупці розлюбили цей стильний розкішний кросовер. У 2026 році його шлях припиняється.
- BMW 8 серії
Можливо, найкрасивіший BMW більше не зійде з конвеєра після 2025 року.
- BMW M8 Competition
Позаяк вся лінійка 8-ї серії припиняється, то й M8 Competition не залишиться.
- Cadillac XT4
Виробництво компактного позашляховика Cadillac завершилося цього місяця, щоб звільнити місце для нового Bolt.
- Ford Escape
Компанія зосередиться на лінійці Bronco та завершить виробництво Escape до кінця 2025 року. Очікується, що продажі Escape перемістяться на Bronco Sport.
- Infiniti QX50 та Infiniti QX55
Трохи більший, дорожчий та абсолютно новий QX60 займе їхнє місце.
- Lexus RC та Lexus RC F
У 2024 році Lexus продав менше як 2000 екземплярів RC. Ось чому його не буде в новому році.
- Mercedes-Benz GLC Coupe та Mercedes-Benz GLE Coupe
Mercedes офіційно заявив, що хоче спростити модельний ряд. Можливо, купе GLE та GLC об’єднають в одну модель.
- Nissan Altima
Був популярним вибором для покупців, які економлять гроші.
- Porsche 718 Boxster та Porsche 718 Cayman
Спорткари будуть відроджені як електромобілі. Кажуть, що розробка відстає від графіка, тому не відомо, коли з’являться нові моделі.
- Porsche Macan
Macan з ДВЗ зникає з разом появою електричного Macan.
- Subaru Legacy
Модель свого часу проголосила повнопривідні седани, які врешті-решт заполонили сегмент.
- Volvo S60
Продажі повнопривідного спортивного седана з турбованим двигуном та механічною коробкою передач ніколи не були приголомшливими.
Раніше ми писали, чому припинили продажі популярного японського позашляховика. Також повідомляли, що популярний в Україні кросовер отримає заводське ГБО.
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