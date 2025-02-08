Популярні автомобілі, які зникнути з ринку до 2026 року

2025 BMW X4. Фото: caranddriver.com

Виробники постійно припиняють випуск автомобілів через повільні продажі, старість або плани замінити їх абсолютно новими моделями. У 2025 році понад 30 машин зійшли з дистанції, у 2026-му нас покинуть майже 20 авто.

Про це написав Motor1.

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