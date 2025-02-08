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Улюблені автомобілі, які не доживуть до 2026 року

8 лютого 2025 11:25
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор
Популярні автомобілі, які зникнути з ринку до 2026 року
2025 BMW X4. Фото: caranddriver.com
Сергій Якуба - Редактор
Сергій Якуба
Редактор

Виробники постійно припиняють випуск автомобілів через повільні продажі, старість або плани замінити їх абсолютно новими моделями. У 2025 році понад 30 машин зійшли з дистанції, у 2026-му нас покинуть майже 20 авто.

Про це написав Motor1.

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Раніше ми писали, чому припинили продажі популярного японського позашляховика. Також повідомляли, що популярний в Україні кросовер отримає заводське ГБО.

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