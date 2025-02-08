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Любимые автомобили, которые не доживут до 2026 года

8 февраля 2025 11:25
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор
Популярные автомобили, которые исчезнуть с рынка до 2026 года
2025 BMW X4. Фото: caranddriver.com
Сергей Якуба - Редактор
Сергей Якуба
Редактор

Производители постоянно прекращают выпуск автомобилей из-за медленных продаж, старости или планов заменить их совершенно новыми моделями. В 2025 году более 30 машин сошли с дистанции, в 2026-м нас покинут почти 20 авто.

Об этом написал Motor1.

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