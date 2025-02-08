Популярные автомобили, которые исчезнуть с рынка до 2026 года

Любимые автомобили, которые не доживут до 2026 года
Производители постоянно прекращают выпуск автомобилей из-за медленных продаж, старости или планов заменить их совершенно новыми моделями. В 2025 году более 30 машин сошли с дистанции, в 2026-м нас покинут почти 20 авто.
Об этом написал Motor1.
- Audi A4
Компания планирует возродить название A4 с электрической силовой установкой в ближайшем будущем.
- BMW X4
За десять лет покупатели разлюбили этот стильный роскошный кроссовер. В 2026 году его путь прекращается.
- BMW 8 серии
Возможно, самый красивый BMW больше не сойдет с конвейера после 2025 года.
- BMW M8 Competition
Так как вся линейка 8-й серии прекращается, то и M8 Competition не останется.
- Cadillac XT4
Производство компактного внедорожника Cadillac завершилось в этом месяце, чтобы освободить место для нового Bolt.
- Ford Escape
Компания сосредоточится на линейке Bronco и завершит производство Escape до конца 2025 года. Ожидается, что продажи Escape переместятся на Bronco Sport.
- Infiniti QX50 и Infiniti QX55
Немногим более крупный, дорогой и совершенно новый QX60 займет их место.
- Lexus RC и Lexus RC F
В 2024 году Lexus продал менее 2000 экземпляров RC. Вот почему его не будет в новом году.
- Mercedes-Benz GLC Coupe и Mercedes-Benz GLE Coupe
Mercedes официально заявил, что хочет упростить модельный ряд. Возможно, купе GLE и GLC объединят в одну модель.
- Nissan Altima
Был популярным выбором для покупателей, которые экономят деньги.
- Porsche 718 Boxster и Porsche 718 Cayman
Спорткары будут возрождены как электромобили. Говорят, что разработка отстает от графика, поэтому не известно, когда появятся новые модели.
- Porsche Macan
Macan с ДВС исчезает с вместе появлением электрического Macan.
- Subaru Legacy
Модель в свое время провозгласила полноприводные седаны, которые в конце концов заполонили сегмент.
- Volvo S60
Продажи полноприводного спортивного седана с турбированным двигателем и механической коробкой передач никогда не были потрясающими.
Ранее мы писали, почему прекратили продажи популярного японского внедорожника. Также сообщали, что популярный в Украине кроссовер получит заводское ГБО.
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