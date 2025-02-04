Японская компания прекратила продажи популярного внедорожника

Почему прекратились продажи популярного японского внедорожника
Новый четырехдверный Suzuki Jimny Nomade оказался невероятно популярным среди японских покупателей. Спрос был настолько огромным, что у автопроизводителя не было другого выбора, кроме как приостановить заказы, так как поток запросов значительно превысил его производственные возможности.
Об этом сообщил Cars Coops.
Внезапный ажиотаж
Всего через четыре дня после объявления о запуске Jimny Nomade в Японии компания получила 50 000 заказов. Производство пока ограничено скромными 1200 единицами в месяц, поэтому некоторые покупатели могут ждать примерно три с половиной года, прежде чем прибудет их новый внедорожник.
Что стоит за всплеском спроса
Удлиненная колесная база и дополнительный набор дверей делают небольшой внедорожник Suzuki более практичным и удобным без ущерба для его прочной позиции. Несмотря на то, что Jimny Nomade на 340 мм длиннее трехдверной версии, он остается компактным с длиной 3890 мм.
Jimny Nomade производится на заводе Suzuki Gurugram в Индии и экспортируется на рынки за пределами Японии, включая Юго-Восточную Азию, Южную Африку, Латинскую Америку и Ближний Восток.
Первые продажи в Японии назначены на 3 апреля. В ответ на огромный спрос Suzuki также отменила все запланированные выставочные мероприятия для Jimny Nomade в Японии.
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