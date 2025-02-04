Японская компания прекратила продажи популярного внедорожника

Suzuki Jimny Nomade. Фото: Suzuki

Новый четырехдверный Suzuki Jimny Nomade оказался невероятно популярным среди японских покупателей. Спрос был настолько огромным, что у автопроизводителя не было другого выбора, кроме как приостановить заказы, так как поток запросов значительно превысил его производственные возможности.

Об этом сообщил Cars Coops.

Читайте также:

Внезапный ажиотаж

Всего через четыре дня после объявления о запуске Jimny Nomade в Японии компания получила 50 000 заказов. Производство пока ограничено скромными 1200 единицами в месяц, поэтому некоторые покупатели могут ждать примерно три с половиной года, прежде чем прибудет их новый внедорожник.

Что стоит за всплеском спроса

Фото: Suzuki

Удлиненная колесная база и дополнительный набор дверей делают небольшой внедорожник Suzuki более практичным и удобным без ущерба для его прочной позиции. Несмотря на то, что Jimny Nomade на 340 мм длиннее трехдверной версии, он остается компактным с длиной 3890 мм.

Jimny Nomade производится на заводе Suzuki Gurugram в Индии и экспортируется на рынки за пределами Японии, включая Юго-Восточную Азию, Южную Африку, Латинскую Америку и Ближний Восток.

Первые продажи в Японии назначены на 3 апреля. В ответ на огромный спрос Suzuki также отменила все запланированные выставочные мероприятия для Jimny Nomade в Японии.

Ранее эксперты рекомендовали лучшие подержанные автомобили для водителей-новичков, в частности одну из моделей Suzuki. Также мы писали о самых дешевых новых авто в Украине в 2025 году.