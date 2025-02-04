Японська компанія припинила продажі популярного позашляховика

Suzuki Jimny Nomade. Фото: Suzuki

Новий чотиридверний Suzuki Jimny Nomade виявився неймовірно популярним серед японських покупців. Попит був настільки величезним, що в автовиробника не було іншого вибору, окрім як тимчасово призупинити замовлення, позаяк потік запитів значно перевищив його виробничі спроможності.

Про це повідомив Cars Coops.

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Всього через чотири дні після оголошення про запуск Jimny Nomade в Японії компанія отримала 50 000 замовлень. Виробництво наразі обмежено скромними 1200 одиницями на місяць, тому деякі покупці можуть чекати приблизно три з половиною роки, перш ніж прибуде їхній новий позашляховик.

Що стоїть за сплеском попиту

Фото: Suzuki

Подовжена колісна база та додатковий набір дверей роблять невеликий позашляховик Suzuki практичнішим та зручнішим без шкоди для його міцної позиції. Попри те, що Jimny Nomade на 340 мм довший за тридверну версію, він залишається компактним із довжиною 3890 мм.

Jimny Nomade виготовляється на заводі Suzuki Gurugram в Індії та експортується на ринки за межі Японії, включаючи Південно-Східну Азію, Південну Африку, Латинську Америку та Близький Схід.

Перші продажі в Японії призначені на 3 квітня. У відповідь на величезний попит Suzuki також скасувала всі заплановані виставкові заходи для Jimny Nomade в Японії.

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