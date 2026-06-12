У Польщі посилюють правила для іноземних водіїв таксі

Польське таксі. Фото: prominpartner.com

Польське міністерство інфраструктури розробило зміни до законодавства, які суттєво посилюють умови праці у таксі. Головним чином нові правила торкнуться іноземних громадян, які приїхали з країн поза межами Євросоюзу, зокрема українців. Уряд прагне максимально очистити ринок від недобросовісних перевізників та підвищити безпеку пасажирів під час поїздок. Найближчими днями підготовлений проєкт офіційно включать до переліку урядових законодавчих ініціатив.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Vitrina.pl

Перевірка минулого

Основним нововведенням для претендентів на отримання ліцензії стане обов'язкове надання довідки про повну відсутність судимості. Документ доведеться брати не лише у польському реєстрі, а й у правоохоронних органах країни свого походження. Папери необхідно подавати разом з офіційним сертифікованим перекладом. Зараз такі довідки вже вимагають локально у Варшаві, Кракові та Познані, але тепер норму хочуть затвердити на державному рівні.

Польські відомства можуть легко перевірити кримінальне минуле кандидатів усередині країн співдружності через спеціальну цифрову систему. Проте дані про громадян інших держав часто залишаються повністю закритими для місцевих служб.

Контроль ліцензій

Новий законопроєкт також покликаний повністю заблокувати популярні схеми обходу чинних правил з боку перевізників. Міністерство планує суворо обмежити можливість видачі кількох копій виписок з однієї ліцензії на однакові транспортні засоби. Це унеможливить ситуації, коли підприємець після офіційного позбавлення дозволу продовжує возити людей через іншу фірму, використовуючи той самий автопарк.

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Для покращення адміністрування уряд запровадить єдине загальнонаціональне посвідчення водія таксі. Ця картка буде офіційно підтверджувати повну відповідність людини всім жорстким критеріям пасажирських перевезень.

Професійні об'єднання додатково пропонують створити центральну базу даних для миттєвої перевірки автомобілів, ліцензій та медичних оглядів, а також зобов'язати іноземців складати іспит з польської мови.

Раніше Новини.LIVE писали, скільки має заплатити українець, щоб працювати водієм в ЄС. Сума необхідного капіталу для виходу в перший рейс у 2026 році варіюється залежно від тривалості курсів та обраних умов побуту. Робити це в Польщі дешевше, ніж в інших країнах Європи.

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