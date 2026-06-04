У Польщі посилили штрафи за порушення ПДР: що потрібно знати українцям

Дорожня поліція у Польщі. Фото: slaska.policja.gov.pl

У Польщі 3 червня набули чинності серйозні поправки законодавства про дорожній рух. Нові правила безпосередньо стосуються як водіїв автомобілів, так і любителів двоколісного транспорту. Законодавчі зміни суттєво обмежують можливості уникнення відповідальності за небезпечну їзду. Українським громадянам, які перебувають у цій країні, слід заздалегідь ознайомитися з оновленими вимогами для уникнення неприємностей.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Vitrina.pl

Штрафні бали

Порушники більше не зможуть достроково списувати бали за серйозні провини за допомогою проходження платних курсів. Тепер ці штрафні маркери анулюються виключно в автоматичному режимі через один рік. Під таке суворе обмеження потрапило будь-яке перевищення швидкісного режиму, їзда на червоне світло та використання мобільного телефону в руках.

Також платні курси не допоможуть у разі небезпечного обгону, водіння у стані сп'яніння або порушень на пішохідних переходах. Водночас польська влада встановила фіксоване максимальне покарання за швидкість. Будь-яке перевищення встановленого ліміту на понад 50 км/год тепер автоматично коштує водієві 15 штрафних балів.

Безпека дітей

Для неповнолітніх осіб віком до 16 років запровадили обов'язкове використання захисного шолома. Це правило поширюється на поїздки на звичайних велосипедах, електричних самокатах та інших засобах персональної мобільності. Шолом повинен мати спеціальну сертифікацію та повністю відповідати європейським технічним стандартам.

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За ігнорування цієї норми та їзду дитини без захисту передбачено грошове стягнення у розмірі 100 злотих (понад 1200 грн) з батьків або офіційних опікунів.

Вуличні перегони

Законодавство Польщі офіційно закріпило юридичне визначення нелегальних вуличних перегонів. За організацію або безпосередню участь у таких заїздах тепер передбачені набагато жорсткіші заходи покарання. Окремо правоохоронці посилили відповідальність за небезпечний стиль водіння та навмисний дрифт на дорогах загального користування.

Раніше Новини.LIVE писали, який у Польщі штраф за відсутність омивача в автомобілі. Проблема з’являється тоді, коли погодні умови вимагають використання склоочисників, а водій не може цього зробити.

Також читайте, де паркувати машину у 2026 році, щоб не натрапити на штраф та евакуатор. Своєчасна перевірка знаків та розмітки залишається єдиним надійним способом уникнути конфліктів з законом.