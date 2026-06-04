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В Польше ужесточили штрафы за нарушение ПДД: что нужно знать украинцам

Ua ru
Дата публикации 4 июня 2026 10:46
В Польше ужесточили штрафы за нарушение ПДД: что нужно знать украинцам
Дорожная полиция в Польше. Фото: slaska.policja.gov.pl

В Польше 3 июня вступили в силу серьезные поправки законодательства о дорожном движении. Новые правила непосредственно касаются как водителей автомобилей, так и любителей двухколесного транспорта. Законодательные изменения существенно ограничивают возможности избежания ответственности за опасную езду. Украинским гражданам, находящимся в этой стране, следует заранее ознакомиться с обновленными требованиями во избежание неприятностей.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Vitrina.pl

Штрафные баллы

Нарушители больше не смогут досрочно списывать баллы за серьезные проступки с помощью прохождения платных курсов. Теперь эти штрафные маркеры аннулируются исключительно в автоматическом режиме через один год. Под такое строгое ограничение попало любое превышение скоростного режима, езда на красный свет и использование мобильного телефона в руках.

Также платные курсы не помогут в случае опасного обгона, вождения в состоянии опьянения или нарушений на пешеходных переходах. В то же время польские власти установили фиксированное максимальное наказание за скорость. Любое превышение установленного лимита более чем на 50 км/ч теперь автоматически стоит водителю 15 штрафных баллов.

Безопасность детей

Для несовершеннолетних лиц в возрасте до 16 лет ввели обязательное использование защитного шлема. Это правило распространяется на поездки на обычных велосипедах, электрических самокатах и других средствах персональной мобильности. Шлем должен иметь специальную сертификацию и полностью соответствовать европейским техническим стандартам.

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За игнорирование этой нормы и езду ребенка без защиты предусмотрено денежное взыскание в размере 100 злотых (более 1200 грн) с родителей или официальных опекунов.

Уличные гонки

Законодательство Польши официально закрепило юридическое определение нелегальных уличных гонок. За организацию или непосредственное участие в таких заездах теперь предусмотрены гораздо более жесткие меры наказания. Отдельно правоохранители усилили ответственность за опасный стиль вождения и умышленный дрифт на дорогах общего пользования.

Ранее Новини.LIVE писали, какой в Польше штраф за отсутствие омывателя в автомобиле. Проблема появляется тогда, когда погодные условия требуют использования стеклоочистителей, а водитель не может этого сделать.

Также читайте, где парковать машину в 2026 году, чтобы не попасть на штраф и эвакуатор. Своевременная проверка знаков и разметки остается единственным надежным способом избежать конфликтов с законом.

Польша самокаты велосипеды авто штраф штрафы автомобиль правила дорожного движения
Игорь Саджа - Редактор, ведущий эксперт "Авто"
Автор:
Игорь Саджа
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