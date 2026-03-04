Жесткие запреты и штрафы: что изменилось для водителей электросамокатов

Человек на электросамокате. Фото: freepik.com

В марте 2026 года в Польше вступили в силу строгие обновления правил дорожного движения для пользователей персонального электротранспорта. Новые требования касаются возрастных ограничений, технического состояния устройств и наличия защитного снаряжения.

Об этом сообщил Moto.

Реклама

Читайте также:

Строгие ограничения

С 3 марта передвигаться по дорогам на электросамокатах разрешено лицам в возрасте от 13 лет. Дети младшего возраста могут пользоваться таким транспортом исключительно на частных территориях или в закрытых рекреационных зонах.

Пользователи в возрасте 13-17 лет обязаны иметь при себе велосипедную карту или водительские права категорий AM, A1, B1 или T. За отсутствие соответствующих документов предусмотрено денежное взыскание до 200 злотых (около 2050 грн).

Для совершеннолетних пользователей наличие дополнительных документов не является обязательным. Однако соблюдение общих норм дорожного движения и скоростного режима остается критическим условием для избежания санкций.

Максимальная скорость передвижения на дорогах теперь ограничена отметкой 20 км/ч. Транспортное средство должно иметь исправные тормоза, фары и светоотражатели, а любые модификации для улучшения характеристик запрещены. Нарушение технических требований или превышение скорости грозит штрафом до 300 злотых (около 3080 грн).

Также читайте:

Водителей электросамокатов призовут к порядку в Украине

Украинцев штрафуют за езду на электрических самокатах

Безопасность подростков

С 3 июня 2026 года вводится обязательное ношение защитного шлема для лиц до 16 лет. Это требование распространяется на все зоны передвижения, включая частные дворы и специальные площадки.

Ранее ношение шлема имело лишь рекомендательный характер, однако теперь игнорирование правила приведет к наказанию. За поездку без защиты правоохранители будут выписывать штраф в размере 100 злотых (около 1030 грн).