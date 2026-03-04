Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортВійськова економікаАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Гороскоп
Гроші ЗСУ
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Авто Нові штрафи для водіїв електросамокатів у 2026 році

Нові штрафи для водіїв електросамокатів у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 4 березня 2026 07:35
Жорсткі заборони та штрафи: що змінилося для водіїв електросамокатів
Людина на електросамокаті. Фото: freepik.com

У березні 2026 року у Польщі набули чинності суворі оновлення правил дорожнього руху для користувачів персонального електротранспорту. Нові вимоги стосуються вікових обмежень, технічного стану пристроїв та наявності захисного спорядження.

Про це повідомив Moto.

Реклама
Читайте також:

Суворі обмеження

З 3 березня пересуватися дорогами на електросамокатах дозволено особам віком від 13 років. Діти молодшого віку можуть користуватися таким транспортом виключно на приватних територіях або в закритих рекреаційних зонах.

Користувачі віком 13–17 років зобов’язані мати при собі велосипедну карту або водійські права категорій AM, A1, B1 чи T. За відсутність відповідних документів передбачено грошове стягнення до 200 злотих (близько 2050 грн).

Для повнолітніх користувачів наявність додаткових документів не є обов’язковою. Проте дотримання загальних норм дорожнього руху та швидкісного режиму залишається критичною умовою для уникнення санкцій.

Максимальна швидкість пересування на дорогах тепер обмежена відміткою 20 км/год. Транспортний засіб повинен мати справні гальма, фари та світловідбивачі, а будь-які модифікації для покращення характеристик заборонені. Порушення технічних вимог або перевищення швидкості загрожує штрафом до 300 злотих (близько 3080 грн).

Також читайте:

Водіїв електросамокатів призвуть до порядку в Україні

Українців штрафують за їзду на електричних самокатах

Безпека підлітків

З 3 червня 2026 року запроваджується обов’язкове носіння захисного шолома для осіб до 16 років. Ця вимога поширюється на всі зони пересування, включаючи приватні двори та спеціальні майданчики.

Раніше носіння шолома мало лише рекомендаційний характер, проте тепер ігнорування правила призведе до покарання. За поїздку без захисту правоохоронці виписуватимуть штраф у розмірі 100 злотих (близько 1030 грн).

Польща самокати штраф штрафи водії штраф у Польщі правила дорожнього руху 2026 рік
Ігор Саджа - Редактор
Автор:
Ігор Саджа
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації