Жорсткі заборони та штрафи: що змінилося для водіїв електросамокатів

У березні 2026 року у Польщі набули чинності суворі оновлення правил дорожнього руху для користувачів персонального електротранспорту. Нові вимоги стосуються вікових обмежень, технічного стану пристроїв та наявності захисного спорядження.

Суворі обмеження

З 3 березня пересуватися дорогами на електросамокатах дозволено особам віком від 13 років. Діти молодшого віку можуть користуватися таким транспортом виключно на приватних територіях або в закритих рекреаційних зонах.

Користувачі віком 13–17 років зобов’язані мати при собі велосипедну карту або водійські права категорій AM, A1, B1 чи T. За відсутність відповідних документів передбачено грошове стягнення до 200 злотих (близько 2050 грн).

Для повнолітніх користувачів наявність додаткових документів не є обов’язковою. Проте дотримання загальних норм дорожнього руху та швидкісного режиму залишається критичною умовою для уникнення санкцій.

Максимальна швидкість пересування на дорогах тепер обмежена відміткою 20 км/год. Транспортний засіб повинен мати справні гальма, фари та світловідбивачі, а будь-які модифікації для покращення характеристик заборонені. Порушення технічних вимог або перевищення швидкості загрожує штрафом до 300 злотих (близько 3080 грн).

Безпека підлітків

З 3 червня 2026 року запроваджується обов’язкове носіння захисного шолома для осіб до 16 років. Ця вимога поширюється на всі зони пересування, включаючи приватні двори та спеціальні майданчики.

Раніше носіння шолома мало лише рекомендаційний характер, проте тепер ігнорування правила призведе до покарання. За поїздку без захисту правоохоронці виписуватимуть штраф у розмірі 100 злотих (близько 1030 грн).