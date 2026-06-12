В Польше ужесточают правила для иностранных водителей такси

Польское такси. Фото: prominpartner.com

Польское министерство инфраструктуры разработало поправки к законодательству, которые существенно ужесточают условия труда в такси. В первую очередь новые правила коснутся иностранных граждан, прибывших из стран за пределами Евросоюза, в частности украинцев. Правительство стремится максимально очистить рынок от недобросовестных перевозчиков и повысить безопасность пассажиров во время поездок. В ближайшие дни подготовленный проект официально включат в перечень правительственных законодательных инициатив.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Vitrina.pl

Проверка прошлого

Основным нововведением для претендентов на получение лицензии станет обязательное предоставление справки об отсутствии судимости. Документ придется получать не только в польском реестре, но и в правоохранительных органах страны своего происхождения. Документы необходимо подавать вместе с официальным заверенным переводом. Сейчас такие справки уже требуют на местном уровне в Варшаве, Кракове и Познани, но теперь норму хотят утвердить на государственном уровне.

Польские ведомства могут легко проверить криминальное прошлое кандидатов внутри стран содружества через специальную цифровую систему. Однако данные о гражданах других государств часто остаются полностью закрытыми для местных служб.

Контроль лицензий

Новый законопроект также призван полностью заблокировать популярные схемы обхода действующих правил со стороны перевозчиков. Министерство планирует строго ограничить возможность выдачи нескольких копий выписок из одной лицензии на одинаковые транспортные средства. Это исключит ситуации, когда предприниматель после официального лишения разрешения продолжает возить людей через другую фирму, используя тот же автопарк.

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Для улучшения администрирования правительство введет единое общенациональное удостоверение водителя такси. Эта карточка будет официально подтверждать полное соответствие человека всем жестким критериям пассажирских перевозок.

Профессиональные объединения дополнительно предлагают создать центральную базу данных для мгновенной проверки автомобилей, лицензий и медицинских осмотров, а также обязать иностранцев сдавать экзамен по польскому языку.

Ранее Новини.LIVE писали, сколько должен заплатить украинец, чтобы работать водителем в ЕС. Сумма необходимого капитала для выхода в первый рейс в 2026 году варьируется в зависимости от продолжительности курсов и выбранных условий проживания. Делать это в Польше дешевле, чем в других странах Европы.

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