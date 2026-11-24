Польська поліція зупинила порушника. Фото: rabbittranspoland.com

У Польщі почали вилучати водійські права на три місяці за чотири грубі порушення на залізничних переїздах. Нові санкції запрацювали з 21 листопада 2026 року. Залишитися без посвідчення можна навіть за умови, коли шлагбаум уже піднявся, автомобіль виїхав на колії, але зупинився там через затор. Окрім тимчасової заборони на керування транспортом, порушникам загрожують великі грошові стягнення та штрафні бали.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Vitrina.pl.

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Чотири порушення

З 21 листопада поліцейські отримали право забирати посвідчення водія за об'їзд закритих шлагбаумів або напівшлагбаумів. Так само покарають за виїзд на переїзд у момент, коли бар'єри вже почали опускатися або ще не піднялися повністю.

Під заборону також потрапляє рух на червоне світло світлофора, зокрема на один сигнал або два поперемінні вогні, що блимають. Документ можуть вилучити, навіть якщо водій застряг на рейках через затор попереду.

Суворі санкції

Тимчасове вилучення документа доповнило чинні адміністративні покарання, які діяли у Польщі раніше. Тепер за порушення правил проїзду залізничних колій водіям призначають такий комплекс стягнень:

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штраф 2000 злотих (близько 22 200 грн) за перше порушення;

штраф 4000 злотих (близько 44 400 грн) за повторне аналогічне порушення протягом двох років;

нарахування 15 штрафних балів;

позбавлення права керування на три місяці.

Нові вимоги поширюються на всіх учасників руху, включно з водіями вантажівок, автобусів та службових автомобілів.

Поліцейський вилучає посвідчення просто на місці події та видає тимчасову довідку. Після цього староста повітової адміністрації ухвалює офіційне рішення про тримісячну заборону.

Окремо закон посилює відповідальність для водіїв, чиї дії призвели до транспортної катастрофи або створили пряму загрозу життю людей і майну у великих розмірах. Якщо суд визнає водія винним у такій катастрофі, заборона на керування транспортом становитиме щонайменше три роки.

Безпека руху

Польська влада пішла на посилення покарань через невтішну статистику аварій на коліях. У 2024 році на переїздах країни сталося 39 зіткнень, у яких загинули 23 людини. У 2025 році кількість таких аварій зросла до 51 з 27 жертвами. За перші десять місяців 2026 року зафіксували 42 дорожні пригоди, внаслідок яких загинули 19 осіб і ще 49 отримали травми.

Поліція нагадує, що у разі поломки автомобіля на рейках водій і пасажири повинні негайно покинути салон і відійти на безпечну відстань. Якщо машина ще здатна рухатися, але виїзд перекриває закритий шлагбаум, потрібно продовжити рух і зламати бар'єр.

Коли прибрати транспорт з колій неможливо, слід одразу зателефонувати за номером 112. Диспетчеру потрібно назвати 9-значний код переїзду, який вказано на спеціальній жовтій наліпці PLK на механізмі шлагбаума або на звороті знака у формі хреста. Завдяки цьому номеру екстрені служби швидко визначать місце інциденту та спрямують сигнал залізничникам для екстреної зупинки поїздів.

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