Польская полиция задержала нарушителя. Фото: rabbittranspoland.com

В Польше начали изымать водительские права на три месяца за четыре грубых нарушения на железнодорожных переездах. Новые санкции вступили в силу с 21 ноября 2026 года. Остаться без водительского удостоверения можно даже в том случае, если шлагбаум уже поднялся, автомобиль выехал на пути, но остановился там из-за пробки. Помимо временного запрета на управление транспортным средством, нарушителям грозят крупные денежные взыскания и штрафные баллы.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Vitrina.pl.

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Четыре нарушения

С 21 ноября полицейские получили право изымать водительские права за объезд закрытых шлагбаумов или полушлагбаумов. Аналогичным образом будут наказывать за выезд на переезд в момент, когда шлагбаумы уже начали опускаться или еще не поднялись полностью.

Под запрет также попадает проезд на красный свет светофора, в частности на один сигнал или два поочередно мигающих огня. Документ могут изъять, даже если водитель застрял на рельсах из-за пробки впереди.

Суровые санкции

Временное изъятие водительского удостоверения дополнило действующие административные наказания, которые применялись в Польше ранее. Теперь за нарушение правил проезда железнодорожных путей водителям назначается следующий комплекс взысканий:

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штраф в размере 2000 злотых (около 22 200 грн) за первое нарушение;

штраф в размере 4000 злотых (около 44 400 грн) за повторное аналогичное нарушение в течение двух лет;

начисление 15 штрафных баллов;

лишение права управления транспортным средством на три месяца.

Новые требования распространяются на всех участников дорожного движения, включая водителей грузовиков, автобусов и служебных автомобилей.

Полицейский изымает удостоверение прямо на месте происшествия и выдает временную справку. После этого староста уездной администрации принимает официальное решение о трехмесячном запрете.

Отдельно закон ужесточает ответственность для водителей, чьи действия привели к транспортной катастрофе или создали прямую угрозу жизни людей и имуществу в крупных размерах. Если суд признает водителя виновным в такой катастрофе, запрет на управление транспортным средством составит не менее трех лет.

Безопасность движения

Польские власти пошли на ужесточение наказаний из-за неутешительной статистики аварий на железнодорожных переездах. В 2024 году на переездах страны произошло 39 столкновений, в которых погибли 23 человека. В 2025 году количество таких аварий возросло до 51, при этом погибло 27 человек. За первые десять месяцев 2026 года было зафиксировано 42 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых погибли 19 человек, а еще 49 получили травмы.

Полиция напоминает, что в случае поломки автомобиля на рельсах водитель и пассажиры должны немедленно покинуть салон и отойти на безопасное расстояние. Если машина еще способна двигаться, но выезд перекрывает закрытый шлагбаум, нужно продолжить движение и сломать барьер.

Когда убрать транспорт с путей невозможно, следует сразу позвонить по номеру 112. Диспетчеру необходимо назвать 9-значный код переезда, указанный на специальной желтой наклейке PLK на механизме шлагбаума или на обратной стороне знака в форме креста. Благодаря этому номеру экстренные службы быстро определят место происшествия и направят сигнал железнодорожникам для экстренной остановки поездов.

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