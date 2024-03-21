У Німеччині продовжили дозвіл на користування авто на українських номерах для біженців — відомо дату

Авто на автомагістралі в Німеччині. Ілюстративне фото: DW

У Німеччині продовжили термін дії дозволу на користування авто з українськими номерами для біженців. Відтак перереєстрація транспортного засобу не є обов'язковою. Такий дозвіл продовжили ще на шість місяців до 30 вересня 2024 року.

Про це йдеться на сайті землі Федеративної Республіки Німеччини Бранденбурга.

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Федеральне міністерство цифрових технологій і транспорту та федеральні землі домовилися продовжити процедуру звільнення від обов'язкової реєстрації українських транспортних засобів. Раніше цей дозвіл було скасовано і його термін спливав 31 березня 2024 року. Однак нещодавно його продовжили на пів року до 30 вересня 2024 року.

Ті українці, які вказують, що вони не хочуть залишатися на постійній основі в Німеччині та мають статус біженця, можуть отримати тимчасовий спеціальний дозвіл на свої авто.

"Вони повинні надати дійсні реєстраційні документи, відповідне страхування транспортного засобу та сертифікат позитивного техогляду. Біженці, які мають посвідку на проживання або дозвіл на перебування, можуть подати відповідну заяву до Державного відомства будівництва та транспорту (LBV)", — йдеться в повідомленні.

Обов'язковою умовою для отримання дозвіл є страхування авто, а також пройдений техогляд. Він має бути визнаним центром технічних випробувань або такими організаціями як TÜV, DEKRA, KÜS або GTÜ. Крім того, водій має подати до заяви реєстраційні документи, що дають право на міжнародні перевезення.

Раніше ми писали, що біженців з України в Німеччині зобов'язали перереєструвати свої авто до 31 березня. Тоді керівництво країни вказало, що біженці, які не виконають умову можуть бути покарані штрафом.

Додамо, моторне транспортне страхове бюро України встановило нові розміри платежів за договорами міжнародного страхування "Зелена картка". Відтак, вартість страхування різко здорожчала.