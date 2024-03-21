В Германии продлили разрешение на пользование авто на украинских номерах для беженцев — названа дата

Автомобили на автомагистрали в Германии. Иллюстративное фото: DW

В Германии продлили срок действия разрешения на использование автомобиля с украинскими номерами для беженцев. Следовательно, перерегистрация транспортного средства не является обязательной. Такое разрешение продлили еще на шесть месяцев до 30 сентября 2024 года.

Об этом говорится на сайте земли Федеративной Республики Германии Бранденбурга.

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Федеральное министерство цифровых технологий и транспорта и федеральные земли договорились продлить процедуру освобождения от обязательной регистрации украинских транспортных средств. Ранее это разрешение было отменено, и его срок истекал 31 марта 2024 года. Однако недавно его продлили на полгода до 30 сентября 2024 года.

Украинцы, которые указывают, что они не хотят оставаться на постоянной основе в Германии и имеют статус беженца, могут получить временное специальное разрешение на свои авто.

"Они должны предоставить действительные регистрационные документы, соответствующее страхование транспортного средства и сертификат положительного техосмотра. Беженцы, имеющие вид на жительство или разрешение на пребывание, могут подать соответствующее заявление в Государственное ведомство строительства и транспорта (LBV)", — говорится в сообщении.

Обязательным условием для получения разрешения является страхование авто, а также пройденный техосмотр. Он должен быть признан центром технических испытаний или такими организациями как TÜV, DEKRA, KÜS или GTÜ. Кроме того, водитель должен подать в заявление регистрационные документы, дающие право на международные перевозки.

Ранее мы писали, что беженцев из Украины в Германии обязали перерегистрировать свои автомобили до 31 марта. Тогда руководство страны указало, что беженцы, которые не выполнят условие, могут быть наказаны штрафом.

Добавим, моторное транспортное страховое бюро Украины установило новые размеры платежей по договорам международного страхования "Зеленая карта". Следовательно, стоимость страхования резко подорожала.