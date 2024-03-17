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Українці в Німеччині мають перереєструвати свої авто — яке покарання за невиконання

17 березня 2024 15:38
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Українці в Німеччині мають перереєструвати свої авто — яке покарання за невиконання
Чоловік тримає в руках німецькі номери. Ілюстративне фото: DW
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Біженці з України, які тимчасово проживають у Німеччині мають перереєструвати свої авто до 31 березня. Йдеться про водіїв, які користуються власним авто на українській реєстрації й перебуває в Німеччині більше як рік. Якщо це не зробити, то можна отримати штраф. 

Про це у коментарі РБК-Україна повідомив партнер адвокатського об'єднання "АКТІО", керівник Європейської практики Богдан Дралло.

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Як перереєструвати авто в Німеччині

У Німеччині для біженців діє дозвіл на тимчасове користування власним авто без необхідності постійної реєстрації.

"Для звільнення від транспортного податку на перший рік необхідно уникати комерційного використання автомобіля. Після додаткових 10 місяців відтермінування, яке закінчується 1 квітня 2024 року, потрібно отримати спеціальний дозвіл для подальшого користування автомобілем", — вказаі Дралло.

Що потрібно зробити:

  • Пройти технічний огляд. Звернутися до TÜV, DEKRA, GTÜ, або KÜS. Огляд може бути повним або спрощеним. Вартість 260 євро.

"На практиці власники авто з України стикаються з труднощами при проходженні техогляду та через те, що їхні транспортні засоби були привезені, наприклад, із США, і не мають європейської сертифікації", — додав експерт.

  • Митна декларація: У митниці (Zoll) необхідно вказати, що автомобіль належить біженцю (Übersiedlungsgut), щоб уникнути імпортного податку та мита.
  • Реєстрація: З документами піти до KFZ-Zulassungsstelle за місцем проживання, щоб отримати німецькі номери та свідоцтво про реєстрацію (Zulassungsbescheinigung Teil 1 і Teil 2). Вартість 110 євро.
  • Страхування: Обов'язково оформити страхування авто (Haftpflichtversicherung). Необхідно надати номер страхування (eVB-Nummer). Вартість від 200 до 1000 євро на рік.

Нагадаємо, водії авто навесні виконують стандартні роботи: готуються до заміни зимової гуми, перевіряють загальний технічний стан машини. Однак варто підготуватися до потенційних небезпек, які виникають на дорогах весною. 

Також ми писали про 10 правил водіння авто в дощову погоду.

Німеччина
українці
авто
біженці
водії
техогляд

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