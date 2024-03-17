Украинцы в Германии должны перерегистрировать свои авто — какое наказание за невыполнение

Человек, держащий в руках немецкие номера. Иллюстративное фото: delfi

Беженцы из Украины, временно проживающие в Германии, должны перерегистрировать свои авто до 31 марта. Речь идет о водителях, которые пользуются собственным авто на украинской регистрации и находятся в Германии больше года. Если этого не сделать, то можно получить штраф.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил партнер адвокатского объединения "АКТИО", руководитель Европейской практики Богдан Дралло.

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В Германии для беженцев действует разрешение на временное пользование собственным автомобилем без необходимости постоянной регистрации.

"Для освобождения от транспортного налога на первый год необходимо избегать коммерческого использования автомобиля. После дополнительных 10 месяцев отсрочки, которая истекает 1 апреля 2024 года, нужно получить специальное разрешение для дальнейшего пользования автомобилем", — указал Дралло.

Что нужно сделать:

Пройти техническое освидетельствование. Обратиться к TÜV, DEKRA, GTÜ или KÜS. Обзор может быть полным или упрощенным. Стоимость 260 евро.

"На практике владельцы авто из Украины сталкиваются с трудностями при прохождении техосмотра и из-за того, что их транспортные средства были привезены, например, из США, и не имеют европейской сертификации", — добавил эксперт.

Таможенная декларация: В таможне (Zoll) необходимо указать, что автомобиль принадлежит беженцу (Übersiedlungsgut) во избежание импортного налога и пошлины.

Регистрация: С документами пойти в KFZ-Zulassungsstelle по месту жительства, чтобы получить немецкие номера и свидетельство о регистрации (Zulassungsbescheinigung Teil 1 и Teil 2). Стоимость 110 евро.

Страхование: Обязательно оформить страхование авто (Haftpflichtversicherung). Необходимо предоставить номер страхования (eVB-Nummer). Стоимость от 200 до 1000 евро в год.

Напомним, водители авто весной выполняют стандартные работы: готовятся к замене зимней резины, проверяют общее техническое состояние машины. Однако следует подготовиться к потенциальным опасностям, возникающим на дорогах весной.

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