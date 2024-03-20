"Зелена картка" подорожчала: якими стали тарифи на міжнародний поліс автострахування

За міжнародну страховку доведеться платити більше. Фото: galinfo.com.ua

Моторне транспортне страхове бюро України встановило нові розміри платежів за договорами міжнародного страхування "Зелена картка". МТСБУ пояснює це рішення зростанням кількості настання страхових випадків за кордоном та збільшенням розміру середнього збитку за наслідками ДТП з вини українських водіїв.

Нові тарифи опубліковані на сайті МТСБУ.

Читайте також:

Що таке "Зелена картка"

Це міжнародний страховий поліс автоцивільної відповідальності. Керувати автотранспортним засобом за кордоном без "Зеленої картки" заборонено. В країнах Європи за відсутність цього страхового поліса передбачені значні штрафні санкції.

Страхова компанія відшкодовує збитки, які може завдати за кордоном автотранспортний засіб, зареєстрований в Україні.

Покриття збитків не поширюється на винуватця ДТП. Це означає, що якщо ви спричините аварію, страхова виплачуватиме гроші саме іншому учаснику інциденту.

Скільки коштує тариф

Сьогодні власники легкового автотранспорту пасажиромісткістю до дев'яти осіб (включно з водієм) та автомобілів загальною масою до 3 500 кг (7 700 фунтів) мають сплатити за поліс на 15 днів 1 120 грн, на один місяць — 12 446 грн.

Тарифи для автобусів становлять 4 190 грн (15 днів) та 37 920 грн (один місяць), для вантажних автомобілів — 2 397 грн та 29 697 грн відповідно.

Раніше з'явилася можливість передавати право керувати авто іншій людині через "Дію". Також в ДПСУ пояснили, чи справді можна перетнути кордон з е-документами в "Дії".