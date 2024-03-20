"Зеленая карта" подорожала: какими стали тарифы на международный полис автострахования

Подорожала "Зеленая карта", без которой нельзя выехать за границу на авто из Украины
Моторное транспортное страховое бюро Украины установило новые размеры платежей по договорам международного страхования "Зеленая карта". МТСБУ объясняет это решение ростом количества наступлений страховых случаев за границей и увеличением размера среднего ущерба по результатам ДТП по вине украинских водителей.
Новые тарифы опубликованы на сайте МТСБУ.
Что такое "Зеленая карта"
Это международный страховой полис автогражданской ответственности. Управлять автотранспортным средством за границей без "Зеленой карты" запрещено. В странах Европы за отсутствие этого страхового полиса предусмотрены значительные штрафные санкции.
Страховая компания возмещает ущерб, который может нанести за границей автотранспортное средство, зарегистрированное в Украине.
Возмещение ущерба не распространяется на виновника ДТП. Это означает, что если вы приведете к аварии, страховая будет выплачивать деньги именно второму участнику инцидента.
Сколько стоит тариф
Сегодня владельцы легкового автотранспорта пассажировместимостью до девяти человек (включая водителя) и автомобилей общей массой до 3 500 кг (7 700 фунтов) должны оплатить полис на 15 дней 1 120 грн, на один месяц — 12 446 грн.
Тарифы для автобусов составляют 4 190 грн (15 дней) и 37 920 грн (один месяц), для грузовых автомобилей — 2 397 грн и 29 697 грн соответственно.
Ранее появилась возможность передавать право водить автомобиль другому человеку через "Дію". Также в ГНСУ объяснили, действительно ли можно пересечь границу с е-документами в "Дії".
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