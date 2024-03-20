"Зеленая карта" подорожала: какими стали тарифы на международный полис автострахования

За международную страховку придется платить больше. Фото: galinfo.com.ua

Моторное транспортное страховое бюро Украины установило новые размеры платежей по договорам международного страхования "Зеленая карта". МТСБУ объясняет это решение ростом количества наступлений страховых случаев за границей и увеличением размера среднего ущерба по результатам ДТП по вине украинских водителей.

Новые тарифы опубликованы на сайте МТСБУ.

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Что такое "Зеленая карта"

Это международный страховой полис автогражданской ответственности. Управлять автотранспортным средством за границей без "Зеленой карты" запрещено. В странах Европы за отсутствие этого страхового полиса предусмотрены значительные штрафные санкции.

Страховая компания возмещает ущерб, который может нанести за границей автотранспортное средство, зарегистрированное в Украине.

Возмещение ущерба не распространяется на виновника ДТП. Это означает, что если вы приведете к аварии, страховая будет выплачивать деньги именно второму участнику инцидента.

Сколько стоит тариф

Сегодня владельцы легкового автотранспорта пассажировместимостью до девяти человек (включая водителя) и автомобилей общей массой до 3 500 кг (7 700 фунтов) должны оплатить полис на 15 дней 1 120 грн, на один месяц — 12 446 грн.

Тарифы для автобусов составляют 4 190 грн (15 дней) и 37 920 грн (один месяц), для грузовых автомобилей — 2 397 грн и 29 697 грн соответственно.

Ранее появилась возможность передавать право водить автомобиль другому человеку через "Дію". Также в ГНСУ объяснили, действительно ли можно пересечь границу с е-документами в "Дії".