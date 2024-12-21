У Катарі знищили авто водія за небезпечне водіння

Шрот автомобіля. Фото: The Peninsula

У Катарі, правоохоронці затримали водія, який грубо порушував правила дорожнього руху та виконував небезпечні маневри дрейфу на дорогах загального користування. Його вирішили покарати — авто вилучили та публічно "стратили".

Про це повідомляє The Peninsula.

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Міністерство внутрішніх справ (МВС) Катару оприлюднило відеозапис інциденту, на якому зафіксовано, як порушник виконував небезпечні маневри. Завдяки швидким діям правоохоронців, транспортний засіб вдалося оперативно відстежити, перехопити та конфіскувати.

Водіння з необережності або створення небезпеки для інших людей і майна суворо заборонено. Порушнику загрожують такі санкції: позбавлення волі на строк від одного до трьох років, штраф у розмірі від 10 000 до 50 000 катарських ріалів, поєднання тюремного ув'язнення та грошового штрафу.

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