В Катаре уничтожили авто водителя за опасное вождение

В Катаре публично "казнили" авто горе-водителя, нарушавшего ПДД
В Катаре правоохранители задержали водителя, который грубо нарушал правила дорожного движения и выполнял опасные маневры дрейфа на дорогах общего пользования. Его решили наказать — авто изъяли и публично "казнили".
Об этом сообщает The Peninsula.
У водителя конфисковали авто за ночную гонку и дрифт
Министерство внутренних дел (МВД) Катара обнародовало видеозапись инцидента, на котором зафиксировано, как нарушитель выполнял опасные маневры. Благодаря скорым действиям правоохранителей, транспортное средство удалось оперативно отследить, перехватить и конфисковать.
Вождение по неосторожности или создание опасности для других людей и имущества строго запрещено. Нарушителю грозят такие санкции: лишение свободы сроком от одного до трех лет, штраф в размере от 10 000 до 50 000 катарских риалов, сочетание тюремного заключения и денежного штрафа.
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