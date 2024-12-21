В Катаре уничтожили авто водителя за опасное вождение

Шрот автомобиля. Фото: The Peninsula

В Катаре правоохранители задержали водителя, который грубо нарушал правила дорожного движения и выполнял опасные маневры дрейфа на дорогах общего пользования. Его решили наказать — авто изъяли и публично "казнили".

Об этом сообщает The Peninsula.

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Министерство внутренних дел (МВД) Катара обнародовало видеозапись инцидента, на котором зафиксировано, как нарушитель выполнял опасные маневры. Благодаря скорым действиям правоохранителей, транспортное средство удалось оперативно отследить, перехватить и конфисковать.

Вождение по неосторожности или создание опасности для других людей и имущества строго запрещено. Нарушителю грозят такие санкции: лишение свободы сроком от одного до трех лет, штраф в размере от 10 000 до 50 000 катарских риалов, сочетание тюремного заключения и денежного штрафа.

Напомним, недавно Новини.LIVE объясняли о случаях, когда водителя в Украине могут лишить прав.

Также известно, в каких местах водители авто имеют законное право не пользоваться поясом безопасности во время вождения.