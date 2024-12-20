Підступний тест з ПДР — як об’їхати зламане авто

Як об’їхати? Малюнок: "ПДР України, автомобілі, дороги".

Задача з теми про перевагу маршрутних транспортних засобів. За якою траєкторією водій червоного автомобіля може об’їхати зламану машину в зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонувала спільнота "ПДР України, автомобілі, дороги".

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Варіанти відповіді

За траєкторією А. За траєкторією Б. Обидві траєкторії дозволені. Обидві траєкторії заборонені.

Розбір задачі

На дорозі водієві червоного автомобіля шлях перегороджує легкова машина з увімкненою аварійною сигналізацією.

З одного боку від водія червоного авто зустрічна смуга з суцільною розміткою 1.3, з іншого — смуга для руху громадського транспорту, про що свідчить дорожній знак 5.11 "Смуга для руху маршрутних транспортних засобів".

Розглянемо траєкторію "А". Розмітка 1.3 поділяє транспортні потоки протилежних напрямків на дорогах, які мають чотири та більше смуг руху. Цю подвійну лінію перетинати суворо забороняється.

Тепер про траєкторію "Б". Читаємо пункт 17.1 ПДР:

"На дорозі зі смугою для маршрутних транспортних засобів, позначеній дорожнім знаком 5.8 або 5.11, забороняються рух і зупинка інших транспортних засобів (крім таксі та велосипедистів) на цій смузі".

Отже, за жодної з траєкторій об’їхати перешкоду водій червоного авто не може.

Правильна відповідь №4

Якщо об’їзд заборонено, то як має вчинити водій червоного авто?

Дочекатися поліції, яка встановить правила тимчасового проїзду перешкоди. Дочекатися поки водій зламаного авто прибере його з дороги. Якщо з водієм червоного автомобіля є пасажир, то скористатися пунктом 17.2 ПДР:

"Водій, який повертає праворуч на дорозі зі смугою для маршрутних транспортних засобів, що відокремлена переривчастою лінією дорожньої розмітки, може виконувати поворот з цієї смуги. У таких місцях дозволяється також заїжджати на неї під час виїзду на дорогу і для посадки чи висадки пасажирів біля правого краю проїзної частини".

Таким чином, водій червоного автомобіля може з'їхати до правого узбіччя та висадити пасажира. Після того, як останній недовго подихає повітрям, знову посадити його до машини та спокійно їхати. У такому разі водій правил не порушить.

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