Коварный тест по ПДД — как объехать сломанное авто

Как объехать? Рисунок: "ПДД Украины, автомобили, дороги".

Задача по теме о преимуществе маршрутных транспортных средств. По какой траектории водитель красного автомобиля может объехать сломанную машину в изображенной ситуации?

Задание предложило сообщество "ПДД Украины, автомобили, дороги".

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Варианты ответа

По траектории А. По траектории Б. Обе траектории разрешены. Обе траектории запрещены.

Разбор задачи

На дороге водителю красного автомобиля путь преграждает легковая машина с включенной аварийной сигнализацией.

С одной стороны от водителя красного авто встречная полоса со сплошной разметкой 1.3, с другой – полоса для движения общественного транспорта, о чем свидетельствует дорожный знак 5.11 "Полоса для движения маршрутных транспортных средств".

Рассмотрим траекторию "А". Разметка 1.3 разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах, имеющих четырех и более полос движения. Эту двойную линию пересекать строго воспрещается.

Теперь о траектории "Б". Читаем пункт 17.1 ПДД:

"На дороге с полосой для маршрутных транспортных средств, обозначенной дорожным знаком 5.8 или 5.11, запрещается движение и остановка других транспортных средств (кроме такси и велосипедистов) на этой полосе".

Итак, ни по одной из траекторий объехать препятствие водитель красного авто не может.

Правильный ответ №4

Если объезд запрещен, то как поступить водителю красного авто?

Дождаться полиции, которая установит правила временного проезда. Дождаться, пока водитель сломанного авто уберет его с дороги. Если с водителем красного автомобиля есть пассажир, то воспользоваться пунктом 17.2 ПДД:

"Водитель, поворачивающий на дороге с полосой для маршрутных транспортных средств, которая отделена прерывистой линией дорожной разметки, может выполнять поворот с этой полосы. В таких местах разрешается также заезжать на нее при выезде на дорогу и для посадки или высадки пассажиров возле правого края проезжей части".

Следовательно, водитель красного автомобиля может съехать к правой обочине и высадить пассажира. После того как последний недолго подышит воздухом, снова посадить его в машину и спокойно ехать. В таком случае водитель правил не нарушит.

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