Коварный тест по ПДД — как объехать сломанное авто

ПДД тест с подвохом — как объехать сломанное авто
Задача по теме о преимуществе маршрутных транспортных средств. По какой траектории водитель красного автомобиля может объехать сломанную машину в изображенной ситуации?
Задание предложило сообщество "ПДД Украины, автомобили, дороги".
Варианты ответа
- По траектории А.
- По траектории Б.
- Обе траектории разрешены.
- Обе траектории запрещены.
Разбор задачи
На дороге водителю красного автомобиля путь преграждает легковая машина с включенной аварийной сигнализацией.
С одной стороны от водителя красного авто встречная полоса со сплошной разметкой 1.3, с другой – полоса для движения общественного транспорта, о чем свидетельствует дорожный знак 5.11 "Полоса для движения маршрутных транспортных средств".
Рассмотрим траекторию "А". Разметка 1.3 разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах, имеющих четырех и более полос движения. Эту двойную линию пересекать строго воспрещается.
Теперь о траектории "Б". Читаем пункт 17.1 ПДД:
"На дороге с полосой для маршрутных транспортных средств, обозначенной дорожным знаком 5.8 или 5.11, запрещается движение и остановка других транспортных средств (кроме такси и велосипедистов) на этой полосе".
Итак, ни по одной из траекторий объехать препятствие водитель красного авто не может.
Правильный ответ №4
Если объезд запрещен, то как поступить водителю красного авто?
- Дождаться полиции, которая установит правила временного проезда.
- Дождаться, пока водитель сломанного авто уберет его с дороги.
- Если с водителем красного автомобиля есть пассажир, то воспользоваться пунктом 17.2 ПДД:
"Водитель, поворачивающий на дороге с полосой для маршрутных транспортных средств, которая отделена прерывистой линией дорожной разметки, может выполнять поворот с этой полосы. В таких местах разрешается также заезжать на нее при выезде на дорогу и для посадки или высадки пассажиров возле правого края проезжей части".
Следовательно, водитель красного автомобиля может съехать к правой обочине и высадить пассажира. После того как последний недолго подышит воздухом, снова посадить его в машину и спокойно ехать. В таком случае водитель правил не нарушит.
Ранее мы предлагали интересные задачи по ПДД:
- Задача по ПДД: как не ошибиться, когда автобус имеет преимущество?
- Хитрый ПДД тест: кто из водителей обязан уступить трамваю?
Читайте Новини.LIVE!