Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow ПДД тест с подвохом — как объехать сломанное авто arrow

ПДД тест с подвохом — как объехать сломанное авто

20 декабря 2024 20:40
Валентин Бандура - Редактор
Коварный тест по ПДД — как объехать сломанное авто
Как объехать? Рисунок: "ПДД Украины, автомобили, дороги".
Валентин Бандура - Редактор

Задача по теме о преимуществе маршрутных транспортных средств. По какой траектории водитель красного автомобиля может объехать сломанную машину в изображенной ситуации?

Задание предложило сообщество "ПДД Украины, автомобили, дороги".

Читайте также:

Варианты ответа

  1. По траектории А.
  2. По траектории Б.
  3. Обе траектории разрешены.
  4. Обе траектории запрещены.

Разбор задачи

ПДД тест с подвохом - как объехать сломанное авто - фото 1

На дороге водителю красного автомобиля путь преграждает легковая машина с включенной аварийной сигнализацией.

С одной стороны от водителя красного авто встречная полоса со сплошной разметкой 1.3, с другой – полоса для движения общественного транспорта, о чем свидетельствует дорожный знак 5.11 "Полоса для движения маршрутных транспортных средств".

ПДД тест с подвохом - как объехать сломанное авто - фото 2

Рассмотрим траекторию "А". Разметка 1.3 разделяет транспортные потоки противоположных направлений на дорогах, имеющих четырех и более полос движения. Эту двойную линию пересекать строго воспрещается.

Теперь о траектории "Б". Читаем пункт 17.1 ПДД:

"На дороге с полосой для маршрутных транспортных средств, обозначенной дорожным знаком 5.8 или 5.11, запрещается движение и остановка других транспортных средств (кроме такси и велосипедистов) на этой полосе".

Итак, ни по одной из траекторий объехать препятствие водитель красного авто не может.

Правильный ответ №4

Если объезд запрещен, то как поступить водителю красного авто?

  1. Дождаться полиции, которая установит правила временного проезда.
  2. Дождаться, пока водитель сломанного авто уберет его с дороги.
  3. Если с водителем красного автомобиля есть пассажир, то воспользоваться пунктом 17.2 ПДД:

"Водитель, поворачивающий на дороге с полосой для маршрутных транспортных средств, которая отделена прерывистой линией дорожной разметки, может выполнять поворот с этой полосы. В таких местах разрешается также заезжать на нее при выезде на дорогу и для посадки или высадки пассажиров возле правого края проезжей части".

Следовательно, водитель красного автомобиля может съехать к правой обочине и высадить пассажира. После того как последний недолго подышит воздухом, снова посадить его в машину и спокойно ехать. В таком случае водитель правил не нарушит.

Ранее мы предлагали интересные задачи по ПДД:

авто автомобиль водители ПДД правила дорожного движения тест

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

21:39 Зеленский "предлагал" Фицо транзит газа РФ, — СМИ

21:37 В Германии водитель въехал в толпу на рождественской ярмарке

21:34 Украину накроют осадки — прогноз на выходные от Укргідрометцентра

21:13 Выдавал фальшивые удостоверения уклонистам — что решил суд

21:08 Зеленский с премьером Литвы обсудил защиту энергообъектов

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка - 80x80

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка

Text

20:45 В Раде назвали, когда снизят мобилизационный возраст в Украине

20:41 Отключение света в Одессе — какие прогнозы на субботу 21 декабря

20:24 Зеленский назначил более 30 новых послов Украины

20:21 Синоптики рассказали, где завтра будет бушевать непогода

20:02 Жорин заявил, что армия Украины не перешла на современные форматы

21:39 Зеленский "предлагал" Фицо транзит газа РФ, — СМИ

21:37 В Германии водитель въехал в толпу на рождественской ярмарке

21:34 Украину накроют осадки — прогноз на выходные от Укргідрометцентра

21:13 Выдавал фальшивые удостоверения уклонистам — что решил суд

21:08 Зеленский с премьером Литвы обсудил защиту энергообъектов

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка - 80x80

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка

20:41 Отключение света в Одессе — какие прогнозы на субботу 21 декабря

20:24 Зеленский назначил более 30 новых послов Украины

20:21 Синоптики рассказали, где завтра будет бушевать непогода

20:02 Жорин заявил, что армия Украины не перешла на современные форматы

20:00 В МИДе прокомментировали слухи о войсках союзников в Украине

06:40 Новые цены на латунь — сколько стоят цветные металлы в декабре

19 декабря 2024

21:37 Новый год в Одессе — сколько будет стоить отдых на праздники

06:40 В Украине дорожают цветные металлы — цены на алюминий в декабре

Эксклюзив

06:34 Одесский "Привоз" в канун праздников — насколько выросли цены

06:25 Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС

06:22 Украина не в лидерах — какая зарплата у военных в других странах

18 декабря 2024

07:15 Вы удивитесь — сравнение цен на продукты в Грузии и в Украине

06:40 Цены на медь снова растут — цены на цветные металлы в декабре

06:25 Старейте за границей — сравнение пенсий в Украине и странах ЕС

17 декабря 2024
Эксклюзив

22:37 Когда одесситы планируют отмечать Рождество — опрос

Text

20:45 В Раде назвали, когда снизят мобилизационный возраст в Украине

Text

18:29 Возле Байкового кладбища развернули строительство — что известно

Text

18:19 Демченко сообщил, какая ситуация на границе с Беларусью

Text

17:50 Заявление НАТО и деньги замороженных активов РФ — эфир Вечір.LIVE

Text

15:40 Эксперт объяснил, о чем свидетельствуют кибератаки на госреестры

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка - 80x80

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка

Text

14:32 Айвазовская поставила под вопрос электронные выборы в Украине

Text

13:00 Трамп встретится с Путиным — эфир День.LIVE

Text

10:16 Удар по Киеву — Шаманов рассказал о погибшем и разрушениях

Text

08:30 Зеленский жестко унизил Путина — эфир Ранок.LIVE

19 декабря 2024
Text

19:51 Эксперт спрогнозировал резкий скачок цен на мясо, молоко и овощи

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

12 декабря 2024

18:26 В НАТО назвали количество потерь в войне в Украине

7 декабря 2024

06:58Президентская тысяча — кто во Львове подал заявку на выплату

13 декабря 2024

11:55 Льготы для УБД в 2025 году — кто может потерять помощь