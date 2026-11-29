Шильдик Toyota. Фото: netcarshow.com

Попри стабільні продажі у США, останні роки виявилися непростими для японських автовиробників. Компанія Nissan активно бореться за фінансове оздоровлення, а Honda торік зафіксувала перші в історії збитки через запуск лінійки електромобілів. Також усім доводиться долати тиск з боку агресивних конкурентів з Китаю. Щоб зберегти позиції на світовому ринку, японські автогіганти вирішили об'єднати зусилля та спільними кроками скоротити витрати на виробництво.

Про це пишуть Новини.LIVE з посиланням на Car Buzz.

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Спільні деталі

За даними Automotive News, Асоціація автовиробників Японії JAMA оголосила про запуск масштабної програми стандартизації запчастин. До цієї ініціативи долучилися всі японські виробники легкових машин, мотоциклів та комерційних вантажівок. Компанії почнуть використовувати однакові базові матеріали та деталі, які залишаються непомітними для звичайних покупців.

На першому етапі автогіганти уніфікують вимоги до сталі, електропроводки та пластику для різних роз'ємів. Єдині стандарти дозволять брендам і постачальникам заощаджувати на великих обсягах замовлень та відмовитися від дорогих дрібних партій.

Також спільні деталі допоможуть глибше автоматизувати конвеєри та спростять перероблення старих компонентів для повторного використання. При цьому автомобілі різних марок збережуть власний характер і дизайн, адже однакова формула сталі чи колір дротів ніяк не впливають на зовнішність. Точних термінів запуску програми асоціація поки не називає, проте першими на нові стандарти перейдуть заводи в Японії, а згодом до них приєднаються і закордонні постачальники.

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Технологічне партнерство

Крім галузевої стандартизації матеріалів, японські компанії налагоджують пряму співпрацю у сфері складних технологій. Після невдалої спроби злиття концерни Honda та Nissan домовилися разом створювати програмне забезпечення та бортові комп'ютери. Перші серійні машини з новою електронікою з'являться на ринку близько 2029 року. Паралельно вони розробляють спільні компоненти акумуляторів для майбутніх гібридів та електрокарів.

Вже зараз Toyota та Honda заснували у Канаді спеціальну організацію, яка допомагає постачальникам координувати спільну роботу.

Раніше Новини.LIVE писали, які китайські авто випередили Toyota та Honda у рейтингу надійності. Щоправда, високий індекс скарг не завжди свідчить про критичні механічні несправності: найчастіше нарікають на збої підключення смартфонів та некоректну роботу систем допомоги водієві через забруднені камери.

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