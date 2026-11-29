Шильдик Toyota. Фото: netcarshow.com

Несмотря на стабильные продажи в США, последние годы оказались непростыми для японских автопроизводителей. Компания Nissan активно борется за финансовое оздоровление, а Honda в прошлом году зафиксировала первые в истории убытки из-за запуска линейки электромобилей. Кроме того, всем приходится противостоять давлению со стороны агрессивных конкурентов из Китая. Чтобы сохранить позиции на мировом рынке, японские автогиганты решили объединить усилия и совместными действиями сократить производственные расходы.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Car Buzz.

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Общие детали

По данным Automotive News, Ассоциация автопроизводителей Японии JAMA объявила о запуске масштабной программы стандартизации запчастей. К этой инициативе присоединились все японские производители легковых автомобилей, мотоциклов и коммерческих грузовиков. Компании начнут использовать одинаковые базовые материалы и детали, которые остаются незаметными для обычных покупателей.

На первом этапе автогиганты унифицируют требования к стали, электропроводке и пластику для различных разъемов. Единые стандарты позволят брендам и поставщикам экономить за счет больших объемов заказов и отказаться от дорогостоящих мелких партий.

Кроме того, общие детали помогут глубже автоматизировать конвейеры и упростят переработку старых компонентов для повторного использования. При этом автомобили разных марок сохранят свой характер и дизайн, ведь одинаковая формула стали или цвет проводов никак не влияют на внешний вид. Точных сроков запуска программы ассоциация пока не называет, однако первыми на новые стандарты перейдут заводы в Японии, а впоследствии к ним присоединятся и зарубежные поставщики.

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Технологическое партнерство

Помимо отраслевой стандартизации материалов, японские компании налаживают прямое сотрудничество в сфере сложных технологий. После неудачной попытки слияния концерны Honda и Nissan договорились совместно создавать программное обеспечение и бортовые компьютеры. Первые серийные автомобили с новой электроникой появятся на рынке примерно в 2029 году. Параллельно они разрабатывают совместные компоненты аккумуляторов для будущих гибридов и электромобилей.

Уже сейчас Toyota и Honda основали в Канаде специальную организацию, которая помогает поставщикам координировать совместную работу.

Ранее Новини.LIVE писали, какие китайские автомобили опередили Toyota и Honda в рейтинге надежности. Правда, высокий индекс жалоб не всегда свидетельствует о критических механических неисправностях: чаще всего сетуют на сбои при подключении смартфонов и некорректную работу систем помощи водителю из-за загрязненных камер.

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