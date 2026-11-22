Электродвигатель кроссовера BYD Atto 2. Фото: carwow.co.uk

Массовый выход китайских электромобилей на европейский рынок побудил инженеров более внимательно изучить их техническое оснащение. Действительно ли конструкции из КНР оказались более технологичными, чем западные разработки? Чтобы получить объективную картину, специалисты Рейнско-Вестфальского технического университета в немецком Аахене провели обширный технический анализ. Исследователи изучили 115 силовых агрегатов из 80 автомобилей 2019–2025 годов выпуска.

Об этом пишут Новини.LIVE со ссылкой на Interia Motoryzacja.

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Масштаб проверки

Основу выборки составили силовые установки BYD, NIO, Xiaomi, XPeng, Zeekr и Chery. Помимо них, в отчет вошли двигатели от Tesla, Volkswagen и Polestar, а полученные данные сравнили с результатами предыдущего исследования европейских и американских моделей.

Большинство проверенных двигателей используют постоянные магниты (95 агрегатов), а остальные 20 имеют более простую индукционную конструкцию без них. При этом инженеры из КНР вообще не выпускают двигатели с электрическим возбуждением ротора, на которые делают ставку европейские бренды вроде BMW или Renault, чтобы избежать использования дорогих редкоземельных металлов.

Дело в том, что Китай контролирует мировую добычу этого сырья и производство самих магнитов. Поскольку у местных заводов нет проблем с поставками, им выгоднее устанавливать привычные и эффективные магнитные установки вместо поиска сложных альтернатив.

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Основные тенденции

Анализ выявил четкую тенденцию к уменьшению габаритов двигателей вследствие существенного увеличения их оборотов. По словам автора исследования Давида Дрекслера, это позволяет сделать агрегат более компактным, затратить меньше материалов и повысить удельную мощность. С 2019 года средняя плотность пиковой мощности таких двигателей выросла на 45%, достигнув 2,43 кВт/кг, а рекордсменом стал задний двигатель NIO ET9 с показателем 4,24 кВт/кг.

Современные установки нередко раскручиваются до 20 000 об/мин и выше, а двигатель кроссовера BYD Tang L вообще достигает 30 500 об/мин ради более высокой максимальной скорости. Параллельно инженеры уменьшают диаметр статоров и делают металлические пластины тоньше: в новых моделях стандартом стала толщина 0,25 мм против 0,3 мм у западных аналогов прошлых лет.

Системы охлаждения

С ростом мощности конструкторам пришлось изменить подход к отводу тепла. Если среди двигателей 2019–2021 годов 29 из 33 агрегатов имели обычную водяную систему охлаждения, то в более новых конструкциях масло все чаще подается непосредственно на ротор и статор.

Также растет рабочее напряжение систем, которое в BYD Tang L достигает 945 В. В то же время производители активно переходят на полупроводники из карбида кремния, ведь за два года их доля в силовой электронике выросла с 17% до 36%.

Несмотря на быстрое развитие технологий, немецкие ученые воздержались от однозначного вывода о превосходстве китайских агрегатов над европейскими. Работа носила характер обзора инженерных решений, а не сравнительных ресурсных испытаний на надежность, долговечность или себестоимость.

Ранее Новини.LIVE писали, какие китайские электромобили признаны худшими в Великобритании. Несмотря на быстрое развитие китайского автопрома, не все модели способны составить достойную конкуренцию европейским и японским аналогам.

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